Wie das Paul-Klee-Gymnasium seit 50 Jahren Gersthofer Schüler prägt

Plus Ein halbes Jahrhundert lang machen Schüler am Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium ihr Abitur. Nun wurde das 50. Jubiläum gefeiert. Welche Erinnerungen wach wurden.

Im Jahr 1971 wurde das Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium (PKG) gegründet. Damals wurden die Schülerinnen und Schüler zunächst noch in der Mozartschule unterrichtet. Erst zum Schuljahr 1974/1975 wurde das heutige Schulgebäude bezogen. Am Donnerstagnachmittag feierte nun die Schulfamilie mit knapp einem Jahr Corona-bedingter Verspätung das 50. Jubiläum. Doch der Festakt drehte sich nicht nur um die vergangenen fünf Jahrzehnte.