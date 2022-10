Wie die All Gersthofen Band in den USA ihr Publikum begeisterte

Blasorchester gehören in Gersthofen bei nahezu allen festlichen Veranstaltungen hinzu. Warum Gersthofer Musiker jetzt auch jenseits des Atlantiks aktiv waren.

Die vier Gersthofer Blasorchester umrahmen viele besondere Veranstaltungen in der Stadt – vom Festakt bis zur Kirchweihmusik. Doch nun machte sich die All Gersthofen Band mit Musizierenden aus verschiedenen Musikvereinen der Stadt auf große Reise. So gewannen sie in den USA neue Zuhörer. Doch das kam nicht von ungefähr.

Die All Gersthofen Band war bei ihrem Aufenthalt in den USA in Staunton und in der Hauptstadt Washington D.C. zu Gast. Staunton ist eine Kleinstadt im Bundesstaat Virginia und hat ähnlich wie Gersthofen rund 23.000 Einwohner. Dort gibt es ebenfalls ein Blasorchester – die Stonewall Brigade Band. Sie wurde bereits 1855 als Saxhorn-Band gegründet und ist die älteste zusammenhängende Community-Band der Vereinigten Staaten mit über 70 aktiven Musikerinnen und Musikern.

Amerikanischer Musiker spielte einst in Gersthofen

Ein Mitglied der Stonewall Brigade Band, Bruce Fox, lebte viele Jahre in Gersthofen und spielte Posaune bei verschiedenen Gersthofer Kapellen. Er und Rainer Schaller, Vorsitzender der Stadtkapelle Gersthofen, organisierten die Reise. Zur All Gersthofen Band gehörten 35 Musikerinnen und Musiker aus der Stadtkapelle, Blasharmoniker, den Schwäbischen Musikanten und dem Jugendorchester sowie einige Gastmusikerinnen. Das Orchester präsentierte sich in den USA als geschlossene, perfekt abgestimmte Einheit.

Leider beeinträchtigte der Hurrikan Ian an den ersten beiden Tagen das geplante Programm. Das am Samstag geplante Oktoberfest musste ausfallen. Stattdessen wurde der Auftritt in einen Saal verlegt. Am Sonntag ging es weiter mit Blasmusik in einem Weingut namens Barren Ridge Vineyards. Am Montagvormittag demonstrierte eine Gruppe der jüngeren Gersthofer Musikerinnen und Musiker der Schulband in der Shelburne Middle School typische bayerische Blasmusik.

"Hands Across the Sea" war das gemeinsame Konzert der Stonewall Brigade Band und der All Gersthofen Band in Staunton überschrieben. Es fand im Auditorium der Highschool statt – einem Saal mit rund 1200 Sitzplätzen sowie eine große Bühne, auf der locker über 100 Musizierende Platz fanden. Im ersten Teil spielte die Stonewall Brigade Band amerikanische Kompositionen sowie Musik aus Musicals und Kinofilmen. Die Gersthofer Band unter Dirigent Gerhard Kratzer beeindruckte die Zuhörer mit "Give Us Peace" von Ted Huggens und den größten Hits von Udo Jürgens wurde dann satter Big-Band-Sound geboten. Einen Gegensatz dazu bildete die Polka "Zeitlos". Beim Laridah-Marsch, dem glanzvollen Abschluss des zweiten Teils, klatschte das Publikum begeistert mit.

Gersthofer und Amerikaner musizieren gemeinsam

Mit dem Marsch "Hands Across the Sea" des amerikanischen Komponisten John Philip Sousa setzten beide Orchester gemeinsam das Motto des Konzerts in Töne um. Ein eindrucksvolles Klangerlebnis bot das Tongemälde "Shenandoah" über das gleichnamige Tal, in dem auch die Stadt Staunton liegt.

Die letzten beiden Tage verbrachte die Reisegruppe in der Hauptstadt Washington. Betreut von Reiseführer Bruce Fox besichtigte sie Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ein Standkonzert auf der National Mall direkt vor dem Lincoln Memorial. lockte ein internationales Publikum an, darunter viele Deutsche und deutschstämmige US-Bürger. Diese lauschten dem Bayerischen Defiliermarsch und dem Laridah und fotografierten die mit Dirndl und Trachtenwesten gekleideten Musikerinnen und die Musiker. Die Planung für einen Besuch der Stonewall Brigade Band in Gersthofen startet in nächster Zeit. (AZ)