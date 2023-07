Gersthofen

Wie die Gersthofer in Zukunft heizen sollen

Wasserstoff könnte in der Zukunft in Gersthofen eine stärkere Rolle spielen.

Plus Stadt stellt Pläne vor: Öl und Gas sollen in Gersthofen und seinen Stadtteilen durch unterschiedliche Energiequellen ersetzt werden.

Schon in diesem Herbst soll eines der markantesten Gebäude Gersthofens ein Solardach erhalten. Bürgermeister Michael Wörle hat vergangene Woche im Stadtrat die Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses angekündigt. Sie ist Vorbotin einer neuen Zeit, in der die Stadt am Lech mit ihren vielen Betrieben ihre Energieversorgung vollständig umstellen muss. So sehen es die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung vor, die für den Freistaat bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität fordern. Hinzu kommen die neuen Heizgesetze der Bundesregierung.

Gersthofen erstellt kommunalen Wärmeplan

Für viele Bürgerinnen und Bürger Gersthofens stellt sich nun in erster Linie die Frage: "Wie soll ich in Zukunft heizen?" Eine Antwort sollen die kommunalen Wärmepläne geben, die alle deutschen Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren erstellen müssen. Für Gersthofen gibt es in diesem Punkt schon viele Vorarbeiten. Den Stand der Entwicklung schilderte jetzt Andreas Remmele von den Stadtwerken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

