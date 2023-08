Wie die neuen Kindergartengebühren in Gersthofen aussehen

Bei der Kinderbetreuung zahlt die Stadt Gersthofen kräftig drauf. Eine neue Gebührenkalkulation wurde nun vom Stadtrat verabschiedet. Sie gilt ab 1. September.

Insgesamt 19 verschiedene Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bietet die Stadt Gersthofen selbst an. Darunter sind vier Horte, sieben Kindergärten, fünf Krippen und drei Mittagsbetreuungen. Hinzu kommen die von freien Trägern unterhaltenen Einrichtungen Johanneskindergarten/Hort, Kita Via Claudia, Kinderwelt Gersthofen sowie der katholische Kindergarten St. Martin Batzenhofen. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Stadtrat eine neue Gebührensatzung für die städtischen Kindertagesstätten verabschiedet. Diese tritt zum neuen Kindergartenjahr am 1. September in Kraft.

Vorausgegangen ist dem Beschluss eine genaue Aufschlüsselung der Kosten. Demzufolge lag das Jahresdefizit der Stadt Gersthofen im Betreuungsjahr 2022/2023 bei 5,034 Millionen Euro bei Krippen, Kindergärten und Horten. Der Elternanteil lag bisher bei insgesamt 1,67 Millionen. Bei der Mittagsbetreuung liegt es bei 847.000 Euro, davon 100.000 Euro Elternanteil.

So hebt Gersthofen die Gebühren an

Und so sollen die Gebühren steigen, hier eine Musterrechnung. Bei weniger oder längerer Buchungszeit liegen sie niedriger beziehungsweise höher: Bei einer Buchung von sechs Stunden liegen die Kosten pro Platz bei 720 Euro. Die Gebühr betrug bisher 165 Euro und steigt zum September auf 177 Euro. Nach Abzug des Elternzuschusses, den der Freistaat zahlt, wenn die Einkünfte der Eltern unter 60.000 Euro im Jahr liegen, sind es noch 77 Euro. Dabei ist, anders als in der bisherigen Satzung, das Spielegeld bereits eingerechnet. Zum Vergleich: In Neusäß zahlen Eltern 197 Euro im Monat, in Augsburg 290 Euro.

Sechs Stunden Kindergartenplatz kosten die Stadt laut Kalkulation insgesamt 470 Euro, der Elternanteil steigt von 69 auf 99 Euro. Nach Abzug des Elternzuschusses vom Freistaat (bis zu 60.000 Euro Jahreseinkommen) zahlen die Eltern allerdings bei einer Buchung von bis zu sechs Stunden nichts. Neusäß verlangt 134 Euro und Augsburg 122 Euro. Die Gebühren für die Kindertagesstätten sind geringer als die für die Krippen, weil die Betreuung von Kleinkindern einen deutlich größeren Aufwand und damit auch höhere Kosten verursacht.

Gersthofen erhebt nicht die höchsten Gebühren in der Region

Bei einer Hortbetreuung von sechs Stunden steigen die Gebühren von 69 auf 76 Euro inklusive Spielegeld. Für die gleiche Betreuungszeit bittet die Stadt Augsburg die Eltern mit 118 Euro zur Kasse. Wie es in anderen Städten der Region aussieht, konnte die Verwaltung bis zur Stadtratssitzung nicht ermitteln.

Durch die neue Satzung erwartet die Stadt rechnerische bei Krippe, Kindergarten und Hort Mehreinnahmen von 115.000 Euro und bei der Mittagsbetreuung von 5000 Euro.

Um die Gebührenstruktur zu vereinfachen, wurde das Spielegeld nicht mehr als eigener Posten aufgeführt. Weiter gilt künftig: Die Feriengebühren werden ab dem ersten gebuchten Ferientag berechnet. Ab der zweiten Umbuchung innerhalb eines Betreuungsjahrs wird wie bei der Mittagsbetreuung eine Gebühr verlangt. Außerdem entfällt die Geschwisterermäßigung ab September. Die in der neuen Satzung genannten Gebührensätze, Besuchsgebühren und Besuchsgebühren für Hortkinder und Ferienkinder im Hort sowie das Getränkegeld werden jeweils ab Beginn eines neuen Betreuungsjahrs um die Höhe der Inflationsrate des vorangegangenen Kalenderjahrs gerundet erhöht. Allerdings soll die Erhöhung maximal fünf Prozent betragen.