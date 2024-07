Wie Firmen Angestellte und die Wirtschaft vor Ort mit der Gerschthofen-Card unterstützen

Die Gerschthofen-Card ist eine lokale Einkaufs- und Gutscheinkarte, die im Sommer 2023 in der Stadt Gersthofen eingeführt wurde, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen und die Innenstadt zu stärken. Ziel ist die Bündelung der Kaufkraft am Standort, die Steigerung der Wertschöpfung sowie die Verbesserung der Sichtbarkeit der ansässigen Unternehmen. Wie die Stadt mitteilte, kann die Card inzwischen an rund 40 Annahmestellen, darunter Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung, eingelöst werden.

Neben den Bürgerinnen und Bürgern kann die Gerschthofen-Card auch von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern am Standort als attraktiver Benefit für ihre Mitarbeitenden genutzt werden. Bis zu 50 Euro monatlich dürfen Unternehmen ihren Beschäftigten im Rahmen des steuerfreien Sachbezugs zukommen lassen. Über das Arbeitgeberportal der Gerschthofen-Card können die Bezüge unkompliziert und effizient verwaltet werden.

Auch Firmen können ihren Mitarbeitern die Gerschthofen-Card geben

Bereits im September vergangenen Jahres hatte die Stadt Gersthofen ihren rund 550 Mitarbeitenden die Gerschthofen-Card ausgegeben. Auch die Firma Humbaur setzt diese seit Beginn dieses Jahres ein. Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle erklärt: „Durch den Einsatz der Gerschthofen-Card tuen Sie nicht nur Ihren Mitarbeitenden etwas Gutes, sondern übernehmen gleichzeitig unternehmerische Verantwortung, indem Sie aktiv zur Stärkung unserer lokalen Wirtschaft und Innenstadt beitragen.“

Informationen zur „Gerschthofen-Card“ finden Interessierte unter www.gerschthofen-card.de. Als direkte Ansprechpartnerin steht Simone Jansen von der Wirtschaftförderung der Stadt Gersthofen zur Verfügung (E-Mail: wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de, Telefon 0821 2491454). (AZ)