Wie Gersthofen vor 50 Jahren eine Hauptschule bekam

Plus Einst war sie das teuerste Bauprojekt der jungen Stadt Gersthofen: Vor 50 Jahren wurde die neue Hauptschule übergeben. So kam es dazu.

Eine Heimat für das Lernen: Mit dem Superlativ "Für die Jugend das Beste" wurde vor 50 Jahren die neue Hauptschule an der Theresienstraße als das größte und teuerste kommunale Bauvorhaben, das bis dahin die Stadt Gersthofen je durchgeführt hatte, bezeichnet. Inzwischen hat sie in der "Anna-Pröll-Mittelschule" eine würdige Nachfolgerin gefunden. Und nicht nur das.