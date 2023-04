Wie Haran Hücük zu einem der erfolgreichsten Arbeitgeber Deutschlands wurde

Der Chef des erfolgreichen Bauunternehmens ARZ Baumanagement investiert viel Zeit und auch Geld in die Auswahl seiner Mitarbeiter und ins Marketing. Das zahlt sich mehrfach aus.

Alle reden von Fachkräftemangel und suchen händeringend nach Arbeitskräften. Harun Hüꞔük ist einer von wenigen Firmenchefs, der über fehlendes Interesse nicht klagen kann. Der gebürtige Augsburger hat in 20 Jahren sein eigenes Bauunternehmen mit Firmensitz in Gersthofen aufgebaut. Bei ARZ Bau kamen zuletzt auf ein Stellenangebot 50 Bewerber. "Ich stelle nur Menschen ein, mit denen ich mir eine Freundschaft vorstellen könnte“, erklärt Hüꞔük sein Erfolgsrezept. Und das scheint zu funktionieren, das haben ihm jetzt auch Experten bestätigt. Auf Anhieb belegte er einen der vier ersten Plätze der Arbeitgeberbewertung "Top Job“ und wurde vor wenigen Wochen dafür in Berlin ausgezeichnet.

Hüꞔük hat 1999 mit einer Ausbildung zum Straßenbauer angefangen, inzwischen führt er ein mittelständisches Unternehmen mit 70 Angestellten. Mit seiner ARZ Baumanagement GmbH ist Hüꞔük im Roh- und Tiefbau aktiv und seit 2017 auf den Wohnungsbau spezialisiert. Die Leistungen reichen vom Entwurf bis zur schlüsselfertigen Übergabe. "Die Planungsabteilung passt die Haus- und Grundrisse individuell an die Vorstellungen der zukünftigen Bewohner an“, sagt Hüꞔük. Die eigene Elektroabteilung habe er aufgebaut, um den Ausbau seiner Projekte zu beschleunigen, Zeitpläne einhalten und den Preis stabil halten zu können. Mit eigenen Fachkräften für Bad-, Sanitär- und Heizung habe er seine Firma von anderen Anbietern unabhängig gemacht.

Die Bauunternehmung vereint alle nötigen Gewerke in einem Haus

Da nun alle Gewerke im eigenen Haus vertreten seien und dringend gebraucht würden, hätte er sich in Sachen Mitarbeiterauswahl und -führung weiterbilden müssen. Das Bauvolumen von ARZ Bau liegt bei circa 20 Millionen Euro im Jahr. ARZ Bau übernimmt für Generalunternehmer die Bauausführung, kauft aber auch selbst Grundstücke auf und fungiert als Bauträger. Auch wenn das Unternehmen gerade drei Einfamilien-Häuser im Max-Born-Weg nahe des Uniklinikums baut, sind doch Reihen- und Mehrfamilienhäuser häufiger unter den aktuellen Bauprojekten. Das liege an den gestiegenen Baupreisen und -kreditzinsen, erklärt Hüꞔük. Zukünftig käme für ihn auch das Sanieren von Häusern in Betracht, wenn die staatlichen Förderungen dafür anlaufen.

Hüꞔük sieht sich als Familienunternehmer. Manche seiner Angestellten sind sogar miteinander verwandt. Zusammen gehören sie alle, betont er. "Bei ARZ Bau sehen wir uns als eine große Familie. Wir helfen uns gegenseitig. Denn mein Gedanke war: Für wen opfert man etwas? Nur für seine Familie.“ Bei "Top Job“ mitgemacht hat Hüꞔük, weil er sowieso eine Mitarbeiterbefragung vorhatte, erzählt er – die von "Top Job“ sei professionell durchgeführt und von der Uni St. Gallen ausgewertet worden. Prämiert wurden laut "Top Job“ Arbeitgeber, die "auf eine unwiderstehliche Unternehmenskultur und ein verlässliches Miteinander“ setzen und deren "Attraktivität als Arbeitgeber quasi Chefsache und als Ziel fest verankert“ ist.

ARZ steht für "Allzeit richtige Ziele"

Gefunden haben dürfte dies die Jury bei ARZ Bau nicht allein im Firmennamen: Die drei Buchstaben stehen für "allzeit richtige Ziele“. Ausgezeichnet hat die Jury ARZ Bau vor allem für die monatlichen Weiterbildungen für leitende Angestellte. Für diese Schulungen, die er teilweise selbst übernimmt, aber vor allem für die Führung seiner Angestellten habe er sich jahrelang weiterbilden lassen und ist vom Deutschen Verband für Coaching und Training (DVCT) zertifiziert worden.

Für die Mitarbeitersuche baut Hüꞔük neben einer guten Arbeitsqualität, die sein Unternehmen empfehlen soll, auch auf eine Omnipräsenz im Markt. Das habe ihm schon viel Geld gekostet, sagt er, und nennt einen Betrag von über einer halben Million Euro. Damit erhofft er sich, wenn er eine Stellenanzeige schaltet, dass Interessierte den Namen ARZ Bau schon mal irgendwo gesehen haben. Bei einer Stellenbesetzung verlässt er sich dann aber nicht nur auf sein Bauchgefühl, das er in über 1000 Bewerbungsgesprächen geschult und inzwischen ganz gut entwickelt hat, wie er meint.

Zur Bewerbung gehört auch ein Persönlichkeitstest

Seinen Bewerbungsgesprächen vorgeschaltet ist ein digitaler Onboarding-Prozess, der einen Persönlichkeitstest enthält. Damit versucht Hüꞔük herauszufinden, wie jemand tatsächlich tickt. "Menschen sind wie Rohstoffe“, sagt er, man müsse nur ihre Stärken analysieren und sie dort einsetzen, wo sie gut hinpassten. Wenn er für seine Elektroabteilung einen suche, der Wände aufreißen soll, könne er keinen gebrauchen, der lieber einen Tag ruhig vor einem Zählerschrank sitzt. Seit ungefähr drei Jahren sieht Hüꞔük einen positiven Effekt: kaum Fehleinstellungen und weniger personelle Wechsel.

Einen Mitarbeiter in seinem Team musste Hüꞔük keinem Persönlichkeitstest unterziehen. Mit ihm verbindet ihn tatsächlich eine lange Freundschaft. Abends manchmal, wenn alle anderen schon nach Hause gegangen sind, spielen die beiden dann eine Runde Airhockey – auf einem drehbaren Billardtisch, der im Zentrum der Büroetage steht. "Dann ist es so wie früher“, sagt er und lächelt, "als wir beide gemeinsam in die 5. Klasse gegangen sind“.