Wie Professor Harald Lesch in Gersthofen Vivaldi und den Klimawandel verbindet

Der Wissenschaftler Harald Lesch und das Merlin Ensemble Wien machen in der Stadthalle Gersthofen gemeinsame Sache. Ihr Ziel: Den Verlauf des Klimawandels aufzeigen.

Unter Applaus betritt das achtköpfige Merlin Ensemble Wien die prall gefüllte Stadthalle in Gersthofen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer freuten sich auf erstklassige Musik; die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi sind angesetzt. Doch beim reinen Musikgenuss wird es an diesem Abend nicht bleiben. Dafür sorgt ein ganz besonderer Ehrengast: Harald Lesch.

Als „Experiment“ überschreibt Lesch die Kombination auf der Bühne. Auf der einen Seite steht das Ensemble unter der Leitung von Martin Walch, das die Besucherinnen und Besucher der Gersthofer Stadthalle musikalisch durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter führt. Demgegenüber steht mit Harald Lesch ein Astrophysiker, unter anderem bekannt aus der Fernsehsendung „Leschs Kosmos“. Doch das Ensemble und Lesch haben einen gemeinsamen Plan: Anhand der vier Jahreszeiten den Verlauf des Klimawandels zeigen.