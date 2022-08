Gersthofen

18:00 Uhr

Wie sauber landet das Gersthofer Klärwasser künftig im Lechkanal?

Aus diesem Container wurden die flüssigen Zusatzstoffe in das Gersthofer Klärwasser geleitet. Dadurch sank die Keimbelastung Messungen zufolge um 98 Prozent.

Plus Wie lassen sich nahezu alle Keime aus dem Gersthofer Abwasser herausfiltern? Zusatzstoffe sollen dies möglich machen. Aber das wird nicht billig.

Von Gerald Lindner

Klärwasser, das nahezu komplett von Keimen befreit wurde, möchte die Stadt Gersthofen künftig in den Lechkanal leiten. Dazu nahm sie mit der Kläranlage in den vergangenen Monaten an einem Versuch teil. Es wurden Zusatzstoffe ins Klärwasser gepumpt. Die Ergebnisse zeigen, dass mithilfe von Zusatzstoffen die Keime um mehr als 98 Prozent verringert werden kann. Im Bauausschuss wurde allerdings deutlich, dass dafür die Entwässerungsgebühren angehoben werden müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

