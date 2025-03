Wie wird in Gersthofen künftig geheizt?

Die ersten Ergebnisse sind da: Im Rahmen des Energienutzungsplans mit dem Schwerpunkt kommunale Wärmeplanung für die Stadt Gersthofen liegen jetzt Details aus der Bestands- und Potenzialanalyse vor. Die Stadt Gersthofen lädt deshalb zu einer Informationsveranstaltung ins Rathaus ein, um die Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren. Termin ist am Donnerstag, 27. März, im großen Sitzungssaal um 18 Uhr.

Dr. Sylke Schlenker-Wambach, Kommunalkundenmanagerin von „energie schwaben“, stellt gemeinsam mit Florian Unger (PwC) zunächst die Analyse für die Stadt Gersthofen vor. Sie beinhaltet die Ermittlung von Wärmeverbräuchen und -bedarfen sowie von vorhandenen Erzeugern und Energieinfrastrukturen. Darüber hinaus wurde geprüft, welche Quellen perspektivisch erneuerbare Energien liefern. Ziel ist, dass Gersthofen klimaneutral wird. Diese Arbeitspakete sollen bis zum Herbst 2025 abgeschlossen sein.

Ein Energieberater der Verbraucherzentrale ist dabei

Die ersten Teilschritte im Rahmen des Energienutzungsplans mit dem Schwerpunkt kommunale Wärmeplanung wurden gemeinsam mit mehreren Akteuren erarbeitet. Hierbei geht es vor allem, um den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Aufgabe der Stadt wird es sein, im nächsten Schritt die Zielszenarien mit geeigneten Umsetzungsstrategien zu entwickeln. Thomas Bugert, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern, rundet das Programm mit einem Experten-Vortrag zum Thema Heizsysteme ab.

Für eine zukunftsfeste, verlässliche und vor allem bezahlbare Wärmeversorgung würden Kommunen zukünftig nur noch auf erneuerbare Energien und die Nutzung unvermeidbarer Abwärme zum Beispiel aus Industrieanlagen setzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. 2040 will Bayern klimaneutral sein, fünf Jahre früher als Deutschland und zehn Jahre früher als die EU.

Die Planung muss bis Mitte 2028 vorliegen

Städte, die weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben, müssen ihre Planung bis zum 30. Juni 2028 vorlegen. Die Stadt Gersthofen mit 24.336 Einwohnerinnen und Einwohnern hat das Thema frühzeitig auf die Agenda gesetzt, um Planungssicherheit zu schaffen. Damit die Umstellung gelingt und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zügig überwunden wird, sollen Kommunen strategisch planen, welche Gebiete in welcher Weise mit Wärme – zum Beispiel dezentral oder leitungsgebunden – versorgt werden können und in welcher Weise erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme genutzt werden können. Bürgermeister Michael Wörle hatte das Ziel der kommunalen Wärmeplanung jüngst so auf den Punkt gebracht: „Jeder kann dann darüber nachdenken, mit was er planen kann und was auf ihn zukommt.“ Es sei aber auch jetzt schon klar, dass sich ein Nahwärmenetz nicht für jedes Gebiet in der Stadt rentieren werde. (AZ/kar)