Wiesentheater lockt kleine Zuschauer in den Gersthofer Stadtpark

Lustige Stücke für die kleinsten Zuschauenden: Das Gersthofer Wiesentheater 2021 war ein Riesenerfolg. In der zweiten Auflage ab Freitag ist nun Einiges geboten.

Listige Stücke mit unkonventionellen Helden - damit lockte die Stadt Gersthofen mit einem Wiesentheater im Jahr 2021 zahlreiche junge Gäste an. Ab Freitag, 29. Juli, geht es im Gersthofer Stadtpark in die zweite Runde der Veranstaltungsreihe. Wieder ist einiges geboten.

Von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Juli, werden in einem Teil des Gersthofer Stadtparks bei gutem Wetter insgesamt fünf Theaterstücke für Kinder ab drei Jahren präsentiert. Sie finden jeweils um 11 und 15 Uhr statt.

So zeigt am Freitag, 29. Juli, um 15 Uhr das Diedorfer Eukitea-Ensemble das Stück "BärOhneArm und die 7 Müllzwerge" für Kinder ab vier Jahren. Hier geht es um Nachhaltigkeit. Eines Morgens ist der Märchenwald voller Müll. Da muss sich etwas ändern! Lisa und ihr Freund und Begleiter BärOhneArm machen sich auf den Weg, herauszufinden, wo der Abfall herkommt und wie sie ihren geliebten Wald mit all seinen schönen Pflanzen und Tieren retten können.

Puppentheater für die jüngsten Gäste beim Wiesentheater

"Pauli Pfannkuchen haut ab!" heißt das Stück, welches das Puppentheater La Favola am Samstag, 30. Juli, um 11 Uhr zeigt. Das ganze Land muss eine schreckliche Diät halten. Daher backt der Oberkoch an seinem freien Tag Pfannkuchen … Doch, hupps, haste nicht gesehen, hüpft Pauli Pfannkuchen aus der Pfanne, haut ab und rollt gut gelaunt den Weg entlang.

Das Figurentheater Luftsprung zeigt dann am Samstag, 30. Juli, ab 15 Uhr seine Version von Wilhelm Hauffs Märchen "Kalif Storch". Der Kalif von Bagdad, ein immer gut gelaunter und außerdem recht abenteuerlustiger Herrscher, kann nicht widerstehen, als ein fliegender Händler ihm ein magisches Pülverchen anbietet. Verwandelt in einen Storch gerät er in Schwierigkeiten.

"Der Bücherschatz" wird dann vom Clowness-Theater am Sonntag, 31. Juli, um 11 Uhr gehoben. Der Bücherschatz ist ein clowneskes Theaterstück über die Faszination für Bücher, die Liebe zum Lesen und das humorvolle Aufeinandertreffen zweier Generationen. Oma und ihre Enkelin Glucks finden ein mysteriöses Buch, in dem sie erstaunlicherweise selbst die Protagonistinnen sind.

Wann das Gersthofer Team übers Wetter entscheidet

Ein fantasievolles Theaterstück mit Tanz und Musik ist "Der Glitzerschuppenfisch". Es wird aufgeführt vom Klexs-Theater am Sonntag, 31. Juli, um 15 Uhr. Der Glitzerschuppenfisch lebt tief im Meer, und jeder, der ihn sieht, staunt über seine Schönheit. Doch Glitzerschuppenfisch hat Angst um seine einzigartigen Schuppen, in seiner aufregenden Meeresumgebung sucht er nach einer Lösung.

Der Eintritt für das Wiesentheater im Gersthofer Stadtpark beträgt für Kinder und Erwachsene jeweils acht Euro. Ob die Wetterlage eine Aufführung ermöglicht, wird jeweils einen Tag vor der Veranstaltung entschieden und um 11 Uhr auf der Website www.stadthalle-gersthofen.de publiziert.