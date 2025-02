Von neuen und kaputten Bäumen

In der jüngsten Bauausschusssitzung in Gersthofen wurden Themen aus der Bürgerversammlung behandelt. So wünscht sich Claudia Wegele wieder mehr Bäume in der Ziegeleistraße. Nachdem Lastwagen dort über die Jahre mehrere Bäume, die zwischen Parkinseln stehen, beschädigt hatten, wurden Schotterflächen installiert. Stadtrat Albert Kaps (Pro Gersthofen) hatte sich im Vorfeld der Sitzung dort umgeschaut und mit einem Lastwagenfahrer gesprochen. Dieser habe ihm bestätigt, dass es dem Fahrzeug, das gegen einen Baum prallt, gar nichts ausmacht. Markus Brem (Bewegung Zukunft) hinterfragte, ob laut Bebauungsplan die Bäume nicht ohnehin wieder gepflanzt werden müssten und warum der Antrag nicht während der Haushaltsberatungen besprochen wurde. Gegen die Stimme von Wolfgang Hadwiger (CSU) wurde der Antrag Wegeles abgelehnt. In den nächsten Haushaltsberatungen sollen die Bäume nochmal behandelt werden.

