Gersthofen

18:30 Uhr

Winterjacken dringend gesucht: Rotes Kreuz stellt sich auf Ansturm ein

Plus Wegen steigender Preise erwartet das Rote Kreuz im Landkreis einen Winter-Ansturm auf ihre Kleiderläden – nicht nur von Bedürftigen. Bei Spenden ist Vorsicht angesagt.

Von Moritz Maier

Höhere Lebensmittelpreise, steigende Heizkosten, teurer Sprit. Das Rote Kreuz befürchtet, dass auf viele Menschen im Augsburger Land ein kalter Winter zukommt, und das auch im übertragenen Sinn. Der Ortsverband erwartet in seinen Kleidungsgeschäften für die kommenden Monate einen vielfach höheren Zustrom an Menschen, die günstige Kleidung benötigen. Deshalb appellieren die Ehrenamtlichen nun an die Menschen, mehr Kleidung zu spenden. Einigen Spenden-Containern sollte aber mit Vorsicht begegnet werden.

