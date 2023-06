Gersthofen

"Wir arbeiten in allen Bereichen an den Zukunftsthemen unserer Stadt"

Plus Im Jahr 2020 wurde Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle bei den Kommunalwahlen im Amt bestätigt. Nun zieht er seine Halbzeitbilanz.

Von Gerald Lindner

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Michael Wörle: Selbstverständlich ist der russische Angriffskrieg das Einschneidendste in dieser Zeit. Wir alle konnten uns dies nicht vorstellen und stehen vor einer immensen Herausforderung, auch in unserer Stadt. Die Notwendigkeit vielfältigster Maßnahmen im Klimaschutz und zur Klimaanpassung wurde durch die ausgelöste Energiekrise nochmals offensichtlich und muss noch mehr in den Fokus unserer täglichen Arbeit rücken. Unabhängig davon haben wir in Gersthofen das größte Investitionspaket (Schulen, KitaS, Innenstadt, Dorfentwicklung, Jugendzentrum, Feuerwehrhäuser, Wohnungsbau, …) der Geschichte angeschoben. Wir arbeiten in allen Bereichen an den Zukunftsthemen unserer Stadt: Stadtentwicklung, Mobilität, Klimawandel, Nachhaltigkeit in ökonomischer, ökologischer und sozialer Sicht. Das sind alles große Überschriften, dahinter stehen jedoch eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen und Projekte.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Michael Wörle: Wir haben für unsere Stadtmitte als Ergebnis eines europaweit ausgeschriebenen Wettbewerbs von national namhaften Stadtplanern und Experten ein einstimmiges Votum für unser "Grünes Herz" bekommen. Neben den Fachleuten haben aber auch alle Vertreter der Fraktionen in der Jury die Entwürfe einstimmig prämiert. In dieser Geschlossenheit gilt es nun, die Zukunft unserer Innenstadt umzusetzen, technisch ist alles machbar. Im Privaten ist es als Vater von drei Kindern natürlich toll, wenn man sieht, wie jeder seinen Weg geht. Neben all den beruflichen Themen sind die wenigen privaten Momente mit der Familie mein persönliches Highlight und Grundlage für alles!

