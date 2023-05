Gersthofen

Wird aus dem alten Gersthofer Juze-Gebäude ein Haus der Kultur?

Das alte Gersthofer Jugendzentrum im Norden soll durch einen Neubau direkt am Schulzentrum ersetzt werden, beschloss der Stadtrat. Nun gibt's einen Vorschlag für eine weitere Nutzung des Gebäudes nach dem Umzug.

Seit fast 25 Jahren befindet sich das Gersthofer Jugendzentrum in der Donauwörther Straße bei der Kirche St. Jakobus. Inzwischen steht fest, dass in den nächsten Jahren bei Schulzentrum an der Schubertstraße ein neues Gebäude errichtet werden soll. Wie es dann mit dem Altbau weitergehen soll, wurde noch nicht diskutiert. Doch einen Vorschlag gibt es bereits.

Das Gebäude zwischen Donauwörther Straße und Pfarrkirche St. Jakobus am Rand Gersthofens selbst ist nahezu 130 Jahre alt und wird den heutigen Anforderungen an eine Jugendarbeit nicht mehr gerecht. Einstimmig hat sich der Stadtrat für einen Neubau direkt beim Schulzentrum auf dem westlichen Teil des heutigen Lehrerparkplatzes des Paul-Klee-Gymnasiums an der Schubertstraße, unmittelbar neben dem Freigelände der Anna-Pröll-Mittelschule, entschieden. Davon erhoffen sich Politiker und Stadtjugendpfleger Markus Wolf eine Reihe von Vorteilen und eine noch effektivere Jugendarbeit.

