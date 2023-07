Wo geht's im Sommer hin? Zwischen Südfrankreich und Urlaub im Freibad

Die Sommerferien stehen wieder vor der Tür und viele zieht es in den Urlaub. Was sind die Trends und wer bleibt heuer lieber zuhause? Wir haben uns umgehört.

Für Volker Bischoff heißt das Reiseziel Nummer Eins seit fast 22 Jahren Italien. Bis vor zwei Wochen war er auch heuer mit Hörmann Reisen dort, diesmal in Abano, da die dortigen Heilbäder ihm mit seinem Kunststoffknie sehr guttäten. Ansonsten hat der Gersthofer nach eigener Aussage dort „einfach nur gefaulenzt, gut gegessen und Geld ausgegeben.“ In Italien sei die Mode schließlich etwas teurer als hierzulande.

Dem Italien-Liebhaber fehlen nur noch Elba und Sardinien, dann hat er das ganze Land bereist. Logisch sei er zum Beispiel auch mal in Kroatien gewesen, aber 99 Prozent seiner Fahrten gingen bisher nach Italien. Im Herbst wird Bischoff wieder in das Land des „Dolce Vita“ aufbrechen – dieses Mal zu einer Städtetour. Auch für nächstes Jahr plant er schon einen viertägigen Aufenthalt in Verona inklusive Opernbesuchen.

Für Volker Bischoff ist Italien das absolute Traumreiseziel. Foto: Ludwig Wenisch

Dabei schwört er wie all die Jahre zuvor auf Hörmann-Reisen: „Man kennt die Busfahrer und Reisebegleiter persönlich, da passt einfach alles!“, lobt er das gute Miteinander auf Reisen mit dem Unternehmen. Neben Italien hat Volker Bischoff noch eine große Leidenschaft: Das Sammeln von allerlei Kugelschreibern: Allein aus Italien habe er bereits 500 bis 600 Stück – bestimmt werden es auch dieses Mal wieder mehr.

Matilde unternimmt mit ihren Eltern einen Roadtrip zu Freunden und Verwandten

Auch Matilde kann sich diesen Sommer mit ihren Eltern auf Italien freuen: Zunächst geht es nach Mailand. „Mein Vater wollte die Stadt schon immer sehen“, erzählt sie. Anschließend plant die Familie, drei Tage bei Freunden in Turo, Ligurien zu verbringen, wo es im Wald Gumpen, also „natürliche Badeseen“ zu entdecken gebe. Ihren Geburtstag darf Matilda dann in Südfrankreich feiern, wo die Familie nach dem Freundebesuch noch eine Woche bleibt, bevor es nach Berlin zur Tante und ihrem „süßen Baby“ geht.

Trotz gestiegener Reise- und Alltagskosten gönnt sich die Familie ihren Roadtrip. „Wir haben grad umgebaut“, erklärt Matilde, „deswegen fahren wir heuer nur an Pfingsten und Sommer weg. Wir nutzen inzwischen auch mehr Airbnb‘s und Ferienwohnungen.“

Ihre Freundin Emilia fährt heuer mit der Familie nach Poreč, um die historische Altstadt und das Meer zu genießen. Auch sie haben ihre Urlaubsgewohnheiten mittlerweile umgestellt: „Wir sind halt weniger in Hotels und haben uns jetzt einen Wohnwagen angeschafft“, erzählt sie, „aber der hat auch einiges zu bieten.“

Matilde (links) bricht diesen Sommer mit ihrer Familie zu einem Trip quer durch Italien und Südfrankreich auf. Die Familie ihrer Freundin Emilia (rechts) macht heuer mit dem Wohnmobil Urlaub in Kroatien. Foto: Ludwig Wenisch

Gersthofer Jugendorchester fährt auf Orchestertage nach Brasilien

Für Nachwuchsschlagzeuger Samir Jar und Jungsaxophonistin Viktoria Schedelberg vom Jugendorchester der Stadtkapelle Gersthofen stehen heuer zehn musikalische Tage in Brasilien an. Eine so große Reise mit Auslandsauftritt ist allerdings die absolute Ausnahme: „Normalerweise fahren wir auch oft in irgendwelche Bergdörfer“, meint Viktoria.

Das Jugendorchester unternehme zwar ca. alle fünf Jahre eine große Reise, erzählt Samir, aber für die teilnehmenden Jugendlichen sei das eine einmalige Sache, bevor sie zur Erwachsenenkapelle wechseln würden.

Viktoria Schedelberg (Rechts) und Samir Jar (Links) vom Jugendorchester der Stadtkapelle Gersthofen können sich auf zehn Tage Orchesterfahrt nach Brasilien freuen. Foto: Ludwig Wenisch

Sabine Janetzka und Bogdan aus der Ukraine verbringen den Sommer in Gersthofen

Nicht alle zieht es jedoch in die Ferne: Sabine Janetzka beispielsweise verbringt den Sommer hier in Gersthofen und hilft ihrer Mutter in der Wohnung – den Rest des Jahres lebt und arbeitet sie in der südenglischen Küstenstadt Bournemouth.

Urlaubsfeeling mag für die junge Wahlbritin nicht aufkommen, schließlich gibt es bei ihrer Mutter viel zu tun und sie arbeitet auch hier täglich acht Stunden im Homeoffice.

„Ich war gestern einkaufen, die Preise hier sind echt krass gestiegen“, fällt ihr im Vergleich zum letzten Heimatbesuch auf. Zwar gelte das auch für das Vereinigte Königreich, jedoch nicht im selben Maße wie für Deutschland.

Aber dafür, dass sie gerade viel zu tun habe, sei es gerade echt schön hier, meint sie. „In Großbritannien hatten wir zuletzt ein Tief, ich komme quasi aus dem Regen her in die Sonne“, freut sie sich über das sonnige Wetter.

Auch der Jugendliche Bogdan aus dem ukrainischen Saporischja verbringt den Sommer hier in Gersthofen, wenn auch unfreiwillig. Er versucht das Beste aus der Situation zu machen und nützt die Freizeit im Sommer, um sportlich aktiv zu bleiben: Er besucht regelmäßig ein Fitnessstudio und fährt viel Fahrrad.

Familie Schuster macht „Urlaub“ in der Gerfriedswelle

Manch ein Einheimischer verzichtet diesen Sommer ebenso auf eine Reise: Als sein „Urlaubsziel“, zu dem er mit Frau und Kindern gerade unterwegs ist, gibt Georg Schuster lachend das Gersthofer Freibad Gerfriedswelle an. Ansonsten fahre er gerne nach Bulgarien, da es dort das beste Preis-Leistungsverhältnis gebe – aber der dreifache Familienvater weiß, dass ein Urlaub mit Baby vor allem für die Mutter Stress bedeutet. Für ihn ist klar: „Die nächsten zwei bis drei Jahre wird es keinen Familienurlaub geben.“ „Es soll ja auch einen Entspannungscharakter haben.“, meint Herr Schuster und verweist auch auf die finanzielle Lage. Es sei zunächst klar gewesen, dass die Familie den Sommer in Deutschland verbringen würde, aber auch das deutsche Meer könne sich der Normalbürger ja kaum noch leisten.

Georg Manfred Schuster verbringt diesen Sommer mit seiner Frau und den drei Kindern im Gersthofer Freibad Gerfriedswelle. Foto: Ludwig Wenisch





Im Landkreis Augsburg gibt es einen hohen Nachholbedarf an Reisen

In der Gesamtschau jedoch zeigen die Menschen aus der Region trotz gestiegener Preise durchaus Reiselust: „Es ist ein großer Nachholbedarf da“, beobachtet Kilian Norkus vom Reisebüro in Neusäß, „der ein oder andere hat sogar einen Tick mehr bezahlt.“ Man pendele sich zahlenmäßig wieder ganz gut auf Vor-Corona-Niveau ein, heuer liege das Reisebüro mit den Buchungen sogar deutlich über dem Jahr 2019. „Es wird zwar viel gejammert […], aber worüber sich die Leute beschweren und was sie dann tatsächlich machen, sind oft zwei Paar Schuhe.“

Auch bei den beliebtesten Zielen hat sich wenig verändert: „Die Türkei ist gerade bärenstark.“, berichtet Norkus, der selbst einen Teil des Sommers dort verbringen will. Andere häufige Ziele seien die Kanaren und Balearen sowie das spanische Festland. Auch Kroatien, das letztes Jahr zu den beliebtesten Urlaubszielen der Kunden zählte, ist heuer wieder hoch im Kurs. Ein häufiges Fernreiseziel sei heuer Mexiko.

Auch nach Griechenland ziehe es diesen Sommer viele, obwohl die Preise dort angezogen hätten. „Einzig Bulgarien schwächelt etwas“, bemerkt Norkus, „das liegt vermutlich an der Nähe zur Ukraine, die einigen zu gefährlich erscheint.“

Insgesamt aber fallen die geänderte Sicherheitslage und gestiegene Preise für das Neusässer Reisebüro kaum ins Gewicht. Der ein oder andere mache höchstens seine Tour ein paar Tage kürzer. Nächstes Jahr werde es vielleicht spannend, wenn der Nachholbedarf an Reisen etwas gestillt sei, so Norkus.