Wo soll das Gersthofer Stadtfest stattfinden?

Plus Feiert Gersthofen seine Kirchweih in diesem Jahr im "Loch"? Dies sieht zumindest ein Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vor.

Einkaufszentrum, Wohnbebauung und jetzt auch Festplatz? So verschieden sind die Vorschläge, wie die Potenzialfläche im Gersthofer Zentrum genutzt werden könnte. Für einen Vorschlag sieht die CSU im Stadtrat realistische Möglichkeiten. Sie hat beantragt, das gut 7000 Quadratmeter große Areal in diesem Jahr als Festplatz zu nutzen.