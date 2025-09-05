Wo wird es in Gersthofen in nächster Zeit neue Wohnungen geben?

Die Nachfrage nach Wohnungen in Gersthofen ist groß, das ist unstrittig. Doch wo sollen große Mehrfamilienhäuser gebaut werden? Dazu gibt es in der zweitgrößten Stadt des Landkreises Augsburg mit rund 24.000 Einwohnern verschiedene Meinungen. Wohnungen im Hery-Park lehnte der Stadtrat mit großer Mehrheit ab, ob die Gebäude auf dem Parkdeck vor dem City-Center kommen werden, steht in den Sternen. Die bisherigen Pläne des Investors wurden im zuständigen Ausschuss mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Geplant wird ein neues Baugebiet nahe der Stifter-Siedlung an der B2. Doch wie realistisch ist da ein baldiger Baubeginn? Und wie geht es auf der großen Fläche gegenüber der Gerfriedswelle weiter?

Norden: „Zukunft Nord“ heißt das größte Wohnprojekt in Gersthofen. Wohnraum für rund 1000 Leute soll auf dem Gebiet zwischen der Stifter-Siedlung und der B2-Anschlussstelle Stettenhofen entstehen. Auf diese Begrenzung bei der Einwohnerzahl hat sich der Planungsausschuss geeinigt. Damit geht der Ausschuss auch auf die Wünsche der Bewohner der bestehenden Stiftersiedlung ein. Sie hatten in einer Stellungnahme an die Stadt erklärt, dass sie sich wegen einer zu dichten Besiedlung in ihrer Nachbarschaft Sorgen machen. Bei den Planungen für das Baugebiet ist von maximal viergeschossigen Häusern die Rede. Doch wie ist der Zeitplan? Nach der Entscheidung des Planungsausschusses im Mai habe das Büro aktuell die Aufgabe, den Entwurf zur Bebauung auszuarbeiten, teilt Wera von Witzleben, Sprecherin der Stadt, mit. Das Ergebnis gehe in die Gremien zur Beratung. Auf die Frage, wie fix der Beschluss zur Bebauung überhaupt ist, antwortet von Witzleben: „Momentan sind wir noch in der Konzeptphase, bindende Beschlüsse stehen noch aus.“

Icon vergrößern Auf den derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden und Osten der Gersthofer Stiftersiedlung könnten eines Tages Wohnungen entstehen. Das sieht das Konzept „Zukunft Nord“ vor. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf den derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden und Osten der Gersthofer Stiftersiedlung könnten eines Tages Wohnungen entstehen. Das sieht das Konzept „Zukunft Nord“ vor. Foto: Marcus Merk

Sportallee: Hier sind die Bagger für Abrissarbeiten bereits zugange gewesen: Mehrere Wohnhäuser sollen gegenüber der Gerfriedswelle im Bereich Sportallee und Auenstraße entstehen. Dort liegt das Grundstück, auf dem unter anderem die alte Villa der Unternehmerfamilie Humbaur stand. Das Haus war vorher von der Straße aus kaum sichtbar, da bisher eine dichte Heckenbepflanzung sowie weitere Gebäude im Umfeld die Villa selbst im Winter fast verborgen haben. Inzwischen ist freie Sicht auf die Fläche, die Abrissarbeiten längst beendet. Der Stadtrat hat für das Gelände vor einiger Zeit eine Wohnanlage mit 65 Einheiten genehmigt. Gebaut wird ein Mix aus Eigentumswohnungen und Sozialwohnungen. Doch seit einiger Zeit tut sich nichts auf dem Grundstück und auch eine Bautafel ist nicht zu entdecken. Geht es dort bald weiter? Ja, sagt die Stadt Gersthofen. Es solle noch in diesem Jahr losgelegt werden mit den Bauarbeiten. Mit einer Einschränkung: Da auch geförderter Wohnraum entstehen soll, hänge der Beginn noch von der Förderzusage der Regierung von Schwaben ab. Auf die Frage, wer der Bauträger für die Wohnungen sein wird, macht die Stadt keine Angaben.

Icon vergrößern Die Humbaur-Villa und andere Häuser auf dem Grundstück an der Sportallee sind inzwischen abgerissen. Geplant ist dort der Bau mehrerer Wohnungen. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Humbaur-Villa und andere Häuser auf dem Grundstück an der Sportallee sind inzwischen abgerissen. Geplant ist dort der Bau mehrerer Wohnungen. Foto: Marcus Merk

Mendelssohnpark: Die Kräne für diese Baustelle sind in Gersthofen seit Monaten schon von weitem zu sehen: Hinter der Stadtbibliothek entstehen drei große Wohnkomplexe und nach Keller und Tiefgarage stehen inzwischen die ersten Mauern fürs Erdgeschoss. Bebaut wird die Mendelssohnstraße 3 (früher Zahnarzt-Praxis Dotterweich) sowie zwei früher mit Einfamilienhäusern bebaute Grundstücke an der Ludwig-Thoma-Straße. Die Wohnhäuser standen vor ihrem Abriss längere Zeit leer. Da die Mendelssohnstraße 3 mit Abstand das größte Grundstück ist, läuft das Bauvorhaben unter der Bezeichnung "Mendelssohnpark". Laut Homepage des Bauunternehmens GS-Wohnbau aus Augsburg sollen etwa 40 Wohneinheiten mit einer Größe von 40 bis 120 Quadratmetern entstehen. Das Exposé für die Wohnungen ist auf der Homepage des Bauträgers anders als andere Projekte unter „aktuelle Bauvorhaben“ noch nicht mit dem Button „verkauft“ versehen.

Was passiert auf dem ehemaligen Firmengelände von VW Wagner?

VW Wagner: Wie geht es weiter mit dem großen Grundstück in der Augsburger Straße am Kreisverkehr, wo VW Wagner vor dem Umzug seinen Standort hatte? Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, sollen dort Wohnungen und „nicht störendes Gewerbe“ entstehen. Gerüchte, dass die Stadt die Fläche gekauft hat, seien falsch.

Rotkreuzstraße: „Wohnen hoch 11“ heißt ein Projekt in der Rotkreuzstraße 11 vom Bauunternehmen Dirk Schäfer. Die GmbH plant laut Homepage den Neubau eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses. Dort sollen 31 Ein-Zimmer-Appartements Platz finden. Die Fertigstellung sei für das zweite Quartal 2026 vorgesehen.

Abgesehen von den großen Wohnanlagen gibt es im Stadtgebiet mehrere Baustellen für Mehrfamilienhäuser mit Tiefgaragen - dort wo einst Siedlerhäuschen standen. Sowohl im Jahreszeiten-Viertel, in der Stiftersiedlung als auch in der Ludwig-Herrmann-Straße wird beispielsweise nachverdichtet.