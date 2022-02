Gersthofen

06:30 Uhr

Wohin mit dem Autoverkehr im Gersthofer Zentrum?

Was soll mit dem Verkehr in Gersthofen nach der Umgestaltung der Stadtmitte geschehen? Dies soll ein Mobilitätskonzept klären.

Plus Wie soll sich der Verkehr in Gersthofen in den kommenden Jahren entwickeln? Das soll ein Mobilitätskonzept klären. Doch das ist noch nicht so weit wie erwartet.

Von Gerald Lindner

Ihr Stadtzentrum aufwerten will die Stadt Gersthofen. Der Rathausplatz soll nach Norden bis in die Potenzialfläche erweitert werden, ein neuer Stadtpark entstehen. Dazu soll die Bahnhofstraße - die wichtigste Ost-West-Achse innerhalb der Stadt, unterbrochen werden. Lösungsvorschläge, was mit den vielen Autos passiert, die sich täglich auf dieser Straße durch die Innenstadt quälen, soll ein Mobilitätskonzept bringen. Dieses stand als zentrales Thema auf der Tagesordnung des Gersthofer Planungsausschusses. Wer sich allerdings schon Konkretes erhofft hatte, wurde enttäuscht. Es gab aber schon einige Anregungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen