Wohin mit den Autos? Gersthofen stellt Mobilitätskonzept vor

Wohin mit dem Autoverkehr, wenn die Bahnhofstraße im Gersthofer Zentrum gesperrt wird? Das Mobilitätskonzept soll Auskunft geben. Es wird im Stadtrat vorgestellt.

Gersthofens neue Mitte soll grün werden: Der Rathausplatz und die Potenzialfläche, auch das Gersthofer Loch genannt, sollen verbunden und zu einem Stadtpark werden. Dafür wird die viel befahrene Bahnhofstraße in diesem Bereich für den Verkehr gesperrt. Lediglich Polizei, Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und Nahverkehrsbusse sollen dort noch passieren dürfen. So sieht es das Planungskonzept vor, das der Stadtrat kürzlich beschlossen hat. Doch wohin mit den vielen Autos? Mit dieser alles entscheidenden Frage befasst sich der Stadtrat in seiner Sondersitzung am Dienstag, 22. November, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses.

Gersthofen arbeitet seit mehreren Jahren daran

Seit mehreren Jahren arbeitet die Stadtverwaltung gemeinsam mit Verkehrsplanern an einem Mobilitätskonzept, das aufzeigt, wo Fußgänger, Rad-, Motorrad- und Autofahrer im ganzen Stadtgebiet unterwegs sind. Es soll auch Lösungen bieten, wie die Verkehrsströme künftig fließen sollen und beispielsweise wo spezielle Fahrradtrassen ausgewiesen werden können. Auf dieses wurde stets verwiesen, wenn im Stadtrat oder bei Anwohnenden Zweifel an der künftigen Verkehrsführung laut wurden. Nun soll es in der Sondersitzung vorgestellt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der aktuellen Stadtmitte-Pläne wird bei dieser Gelegenheit ebenfalls behandelt: Die Bauverwaltung gibt Auskunft über den aktuellen Stand bei den Planungen für eine Tiefgarage unter der Potenzialfläche. Diese soll letztendlich mit der Rathaus-Tiefgarage verbunden werden.

