Gersthofen

vor 35 Min.

Wohnanlage bei alter Humbaur-Villa: Letzte Details stehen noch aus

Eine Wohnanlage soll statt der Villa rechts von der Gersthofer Gerfriedswelle entstehen. Die Planungen sind derzeit in der Zielgeraden.

Plus Anstelle seiner alten Villa möchte ein Grundstücksbesitzer an der Gersthofer Sportallee eine Wohnanlage errichten. Doch es fehlen noch letzte Abstimmungen.

Von Gerald Lindner

Die alte Villa des Unternehmers Ulrich Humbaur wird von einer dichten Heckenbepflanzung am Rand des Grundstücks ebenso wie weitere Gebäude im unmittelbaren Umfeld an der Sportallee und an der Auenstraße fast verborgen. Sie liegen gegenüber dem Gersthofer Freibad Gerfriedswelle. Auf allen soll künftig eine Wohnanlage mit 65 Wohnungen entstehen. Die Pläne stehen fest, dennoch musste der Bauausschuss das Vorhaben erneut ablehnen.

Für das Bauvorhaben wurde nach Angaben von Jürgen Kaiser von der Bauverwaltung durch das Landratsamt Augsburg im Februar die Baugenehmigung ausgestellt. Diese legt allerdings fest, dass „mit dem Bau des Vorhabens erst begonnen werden darf, wenn der Durchführungsvertrag mit der Stadt Gersthofen in den erforderlichen Punkten angepasst und diese Anpassung gegenüber dem Landratsamt Augsburg dokumentiert wurde“.

