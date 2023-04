Workshops zur digitalen Sichtbarkeit für Gersthofer Unternehmer

Wie können Unternehmen digital auf sich aufmerksam machen? Die Stadt Gersthofen gibt in einer Workshopreihe dazu nützliche Tipps.

Die (Innen-)Städte befinden sich in einem Wandel, die Kunden informieren sich digital und kaufen weniger lokal. Auch der Wirtschaftsstandort Gersthofen muss sich diesen Themen stellen. Die Wirtschaftsförderung und das Innenstadtmanagement der Stadt Gersthofen bieten in diesem Jahr eine Workshop-Reihe zum Thema „Digitale Sichtbarkeit“ für Unternehmen an.

Das Angebot wird ermöglicht durch die Förderung im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“. Grundlage dafür ist der „Online-Präsenz-Check“ Gersthofer Unternehmen vom Herbst 2022, der durch die CIMA Beratung + Management GmbH erstellt wurde, die Gersthofen schon seit Jahren unterstützt.

Die Veranstaltungsreihe setzt sich aus vier verschiedenen Themenblöcken zusammen und richtet sich branchenübergreifend an alle Betriebe in Gersthofen. Der Workshop 1 "Google My Business" befasst sich mit der Bedeutung von digitaler Sichtbarkeit und Online-Präsenz mit dem Schwerpunkt auf Google. Termin ist am Donnerstag, 4. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr. Die Anmeldung ist bis Donnerstag, 20. April, möglich.

Produkte richtig fotografieren - so geht's

Der Workshop 2 "Customer Journey im Social-Media-Marketing" zeigt, welche Content-Formate auf welchen Kanälen im Trend liegen, welche Zielgruppen wo erreicht werden und was getan werden muss, um durch den strategisch richtigen Mix eine maximale Sichtbarkeit im digitalen Marketing zu generieren. Termin ist Montag, 19. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr. Anmeldung bis Montag, 5. Juni.

Im Workshop 3 "Produktfotografie einfach erklärt" erhalten die Teilnehmer ein Rezept, wie Produkte in ein gutes Licht gerückt werden. Wie man mit einem Mobiltelefon oder einer Kamera schnell, effektiv und werbewirksam Produkte fotografiert und was hierbei für die sozialen Medien wichtig ist, wird in diesem Workshop erklärt. Teilnehmer können Mobiltelefon und Kamera mitbringen. Termin ist Montag, 24. Juli, von 18.30 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Montag, 10. Juli möglich.

Der Workshop 4 "Erfolgreich durch richtiges Branding" ist gedacht für ambitionierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die wachsen und auch online erfolgreich sichtbar sein wollen. Dabei lernen die Teilnehmer die Grundlagen des Brandings kennen und erfahren, wie Sie Ihre Marke am Markt erfolgreich ausbauen. Termin ist Montag, 18. September, von 18.30 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Montag, 4. September, möglich per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de.

Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro pro Workshop und Teilnehmenden. Die Anzahl der Teilnehmenden pro Workshop ist auf maximal zehn Personen begrenzt ist. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. Anmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de oder im Internet https://www.gersthofen.de/seite/unternehmer/workshops.php