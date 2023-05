Würzburger schafft Kunst am Bau im Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium

Für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen hat der Landkreis Augsburg einen Kunst-am-Bau-Wettbewerb ausgelobt. Das waren die Vorschläge.

Um die bestmögliche künstlerische Lösung für das Schulbauprojekt zu finden, hat der Landkreis Augsburg für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen einen Kunst-am-Bau-Wettbewerb ausgelobt. Es waren genaue Bedingungen zu erfüllen. Nun sind in einer Ausstellung alle eingereichten Entwürfe zu sehen.

Bei der Auswahl der Einreichungen wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die Entwürfe dem Namensgeber Paul Klee, der Architektur und dem Ort angemessen sind und zur Identitätsstiftung mit dem Standort beitragen. Nach dem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren, an dem sich bundesweit Künstler und Künstlerinnen mit ihrer Vita und drei Referenzen beteiligen konnten, wurden elf Kunstschaffende für den Wettbewerb ausgewählt.

Farbplättchen bilden Gersthofer Schulgemeinde ab

Nach Würdigung aller Einreichungen hat sich die Sach- und Fachjury mit großer Mehrheit für den Beitrag des Künstlers Robert Kessler aus Würzburg „DU bist die Farbe“ als Siegerentwurf ausgesprochen. Die Begründung der Entscheidung: „Die geplante Interaktion des Entwurfes, mittels Farbplättchen die Schulgemeinde abzubilden und einen Bezug zu Paul Klees Malereien herzustellen, wird begrüßt. Durch diese Interaktion ist eine Stärkung der Schulgemeinschaft zu erwarten. Es wird gewürdigt, dass der einzelne Schüler und die einzelne Schülerin als Individuum Teil der Installation werden kann."

Die aufgesetzte Bodenplatte lade zum Verweilen ein. "Die Lösung, einzelne Farbplättchen den Mitgliedern der Schulgemeinde zuzuordnen, fördert die Schulidentität“, so die Jury weiter. Der Bauausschuss des Landkreises folgte der Empfehlung des Preisgerichts, sodass Kessler mit der Umsetzung seines Kunstwerks beauftragt wurde. Um Interessierten einen Einblick in alle Einreichungen des Wettbewerbs zu geben, werden die Entwürfe in den nächsten sechs Wochen im Landratsamt Augsburg ausgestellt. Die Ausstellung befindet sich im Flur des dritten Obergeschosses im Gebäudeteil D. (AZ)

