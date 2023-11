Zeitgenössische Kirchenmusik begeistert das Publikum in der Bekenntniskirche

Zu einem Konzert ausschließlich mit Werken des russischen Komponisten Alexander Moseler hatte die Evangelische Kirchengemeinde Gersthofen eingeladen.

Beim Weihnachskonzert in der Evangelischen Bekenntniskirche in Gershtofen standen ausschließlich zeitgenössische Kirchenmusikwerke des russischen Komponisten Alexander Moseler auf dem Programm. Diese wurden vom Publikum sehr beklatscht. Der Komponist Alexander Moseler selbst, welcher seine Teilnahme zugesagt hatte, konnte krankheitsbedingt leider nicht vor Ort sein.

Zu Beginn ertönte ein Requiem für Sopran- und Tenorsolisten, begleitet von Blockflöte und Orgel. Dieser zunächst etwas ungewöhnlich anmutenden Besetzung gelang es, die Zuhörenden in eine feierliche und nachdenkliche Stimmung zu versetzen. Carola Bach (Sopran) und Michael Etzel (Tenor) überzeugten bei dem Werk sowohl im Duett als auch in ihren Soli. Stilsicher und routiniert begleitete Wolfgang Kraemer an der Orgel. Heike Schatz ergänzte virtuos auf der Altblockflöte das Ensemble.

Eigens aus Ostdeutschland nach Gersthofen angereist

Eigens für dieses Konzert angereist kamen Streichinstrumentalistinnen und -instrumentalisten aus Cottbus, Erfurt, Dresden und Berlin. Alexey Kuznetsov (erste Violine), Franziska Stemmer (zweite Violine), Andreas Kaiser (Viola), Jonathan Stroh (Violoncello) sowie Werner Bürgle (Kontrabass) zeigten ihr hohes musikalisches Können bei der Aufführung einer Fuge für Streichquintett.

Den Höhepunkt des Konzerts stellte die Choralkantate für Kinder- und Jugendchor, Erwachsenenchor, Streichquintett und Klavier über den Choral „Brich dem Hungrigen dein Brot“ (EG 418) dar. Die Melodie des Chorals hatte ursprünglich Gerhard Häußler, der Vater von Elisabeth Kaiser, bereits im Jahr 1953 geschaffen. Da traf es sich bestens, die Choralkantate anlässlich des Geburtstages des Choralkomponisten zum Besten zu geben. Deren Uraufführung hatte im Mai 2021 im Hohen Dom zu Augsburg zum Eröffnungsgottesdienst des 800. Jubiläums der Präsenz des Ordens der Franziskanerinnen und Franziskaner in Augsburg stattgefunden.

Mehrere Ensembles musizieren gemeinsam in Gersthofen

Die Gesamtleitung hatte Kirchenmusikdirektorin Elisabeth Kaiser inne, welcher die Choralkantate vom Komponisten gewidmet wurde. Der von ihr gegründete Konzertchor der Evangelischen Sing- und Orgelschule, die Sängerinnen und Sänger der Kantorei Gersthofen und die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten zeigten, dass sie gemeinsam in der Lage sind, auch in der modernen Kirchenmusik zu brillieren.

Lesen Sie dazu auch

Am Ende des Konzerts wurden die Aufführenden für das außergewöhnliche Programm mit großem Beifall des Publikums belohnt. Nur durch die Unterstützung des Teams der Evangelischen Bekenntniskirche und des Fördervereins der Evangelischen Sing- und Orgelschule war es möglich, ein solch besonderes Konzert anzubieten. (AZ)