Zentrum für Wasserstoff-Technologie startet in Gersthofen

„Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagte Prof. André Baeten von der Technischen Hochschule Augsburg im Gersthofer Stadtrat. Die Stadt Gersthofen wird Hochschulstandort und bekommt ein eigenes Technologietransferzentrum (TTZ). Ab 2025 sollen sich in Gersthofen Forscherinnen und Forscher in Kooperation mit lokalen Unternehmen mit der Entwicklung und Anwendung moderner Ansätze in den Bereichen Leichtbau und Wasserstofftechnologie befassen. Ein Platz für das neue Zentrum in Gersthofen ist bereits gefunden.

