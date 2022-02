Gersthofen

10:36 Uhr

Zeuge beobachtet Frau in Gersthofen beim Ladendiebstahl

Eine 30-Jährige hält sich in Gersthofen in einem Verbrauchermarkt an der Ziegeleistraße auf. Vor einem Regal öffnet sie die Verpackungen und entnimmt die Ware.

Ein Zeuge hat am Dienstag dabei geholfen, in Gersthofen eine Ladendiebin zu überführen. Die 30-Jährige hielt sich gegen 11.25 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ziegeleistraße auf. Dabei wurde sie beobachtet, wie sie vor einem Regal mit Druckpatronen die Schachtel öffnete und die Ware entnahm. Die Patronen steckte sie dann in ihre Jackentasche. Hinter der Kasse wurde sie angehalten und der Polizei übergeben. Der Diebstahlschaden belief sich auf 142 Euro. (thia)

