Zeuge beobachtet Unfallflucht in Gersthofen

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet einen Unfall in Gersthofen. Der Verursacher fährt laut Polizei einfach davon.

Eine Unfallflucht beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am Dienstag gegen 15 Uhr in Gersthofen. Laut Polizei sah der Mann, wie ein Autofahrer beim Rangieren mit seinem Wagen in der Benatzkystraße gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll der Verursacher dann davongefahren sein. Die Ermittlungen laufen, teilt die Polizei mit. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 3000 Euro. (kinp)