Zeugen gesucht: Unbekannter fährt gegen Auto und flüchtet

Eine Frau stellt tagsüber ihr Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in Gersthofen ab. Als sie abends zurückkommt, ist die Fahrertür zerkratzt und eingedellt.

Ein Auto ist am Dienstag auf dem öffentlichen Parkplatz an der Brucknerstraße von einem anderen Fahrzeugbeschädigt worden. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2500 Euro zu kümmern.

Laut Polizei hatte die Frau ihren Wagen von 7.30 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt Irgendwann in diesem Zeitraum stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die linke Seite ihres Autos. Die Fahrertür wurde dabei verkratzt und eingedellt. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)