Zeugen gesucht: Unbekannter wirft in Gersthofen ein Fahrrad auf ein Auto

In der Nacht auf Sonntag wirft ein Unbekannter ein Fahrrad auf ein in Gersthofen geparktes Auto. Der Wagen wird schwer beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein in Gersthofen geparktes Auto ist von einem Unbekannten schwer beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, warf vermutlich ein Unbekannter ein Fahrrad auf den Wagen, der an der Westendstraße stand. Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr. Das Fahrrad traf das Auto an der Windschutzscheibe. Woher das Rad stammt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, berichten die Beamten. Sie schätzen den Schaden am Auto auf rund 2500 Euro. (kinp)