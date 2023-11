Zu Besuch in einer Weihnachtswerkstatt in Gersthofen

Drei Jahre lang musste der Hobby- und Künstlermarkt pausieren – jetzt fand er in Gersthofen wieder statt. Allerdings an einem anderen Veranstaltungsort.

Das Lachen und die ausgelassene Stimmung waren von Weitem zu hören und lud ein näherzukommen. Dorthin, wo bunte Wolle die Halle in Farbe tauchte, selbst gemachte Holzkunstwerke neben handgefertigtem Schmuck standen und Engelchen und Wichtel in vornehme Gewänder gehüllt waren. Wer den Weg in die TSV-Turnhalle Gersthofen zum Hobby- und Künstlermarkt fand, konnte leicht denken, er wäre falsch abgebogen und in der Weihnachtswerkstatt selbst gelandet. Doch nicht nur die Waren auf den Verkaufstischen, vor allem die Menschen dahinter, schufen eine herzliche Stimmung und hatten die ein oder andere besondere Geschichte parat.

Die Freude war bei allen spürbar groß. Nach der dreijährigen Pause konnte zum ersten Mal wieder der Hobby- und Künstlermarkt in Gersthofen stattfinden. Dieses Jahr erstmals in der TSV-Turnhalle. "Es kamen mehr Besucher, als wir uns hätten wünschen können", freute sich Anke Schiller über die rege Beteiligung. Sie organisierte den Markt zum ersten Mal. "Ich war früher mit meinen geklöppelten Kunstwerken selbst Ausstellerin auf dem Markt und habe ihn immer gern besucht.2 In dem Wunsch den Markt auch dieses Jahr wieder zu veranstalten, wendete sie sich an die Stadt und stieß sofort auf Gleichgesinnte. Dagmar Walter und Anke Schiller stürzten sich zur Freude vieler Hobbykünstler in die Planung. Die Organisatorinnen hatten mit ihren 45 Ausstellerinnen und Ausstellern ein breites Spektrum aller möglicher Kunsthandwerke versammelt.

Schmuck aus Espressokapseln auf Gersthofer Markt

Eine davon war Olga Ackermann. Sie verkaufte recycelten Schmuck aus Espressokapseln. "Anfangs habe ich das nur für mich gemacht", erzählte sie, "eine Kollegin wünschte sich dann eine meiner Ketten und so kam ich auf die Idee die Schmuckstücke auch zu verkaufen." Einst Abfallprodukte schenkt Ackermann ihnen nun als Schmuck und Dekorationsobjekte ein zweites Leben.

Eine begeisterte Hobbykünstlerin ist auch Uschi Schuster. Seit ihrem 16. Lebensjahr strickt sie leidenschaftlich. "Man könnte wohl sagen, ich bin wollsüchtig", sagt sie lachend. Egal welches Motiv, oder welche Farbe, sie arbeite mit allem gerne. "Stricken ist für mich Meditation", verriet Schuster, während sie den Wollfaden um ihre Finger drehte. Auf Märkte gehe sie immer wieder gerne und nehme dabei auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern oft etwas mit. "Ich will meine Kolleginnen und Kollegen unterstützen", sagte sie, "und ich liebe die hübschen Sachen, die man hier überall findet."

Seit vielen Jahren beschäftigt sich auch Sieglinde Schmid-Hartmuth mit ihrem Hobby. Sie designed und baut Krippen. Für jede Figur näht die Künstlerin das Gewand selbst. "Am aufwendigsten sind die Könige", verriet sie. Denn diese haben sehr viele Borten, die sie alle per Hand annäht. "Jede Figur ist ein Unikat", erzählte Schmid-Hartmuth stolz. Dafür investiere sie auch gerne die etwa acht Stunden Arbeitszeit, bis die Figuren fertig sind. Auch die Krippentiere und die Gebäude gestaltet sie selbst.

Filigrane Holzkunst in der Gersthofer TSV-Turnhalle

Viel Liebe fürs Detail zeigte auch Andreas Höhler. Er ist begeisterter Hobby-Drexler und fertigt filigrane Holzkunstwerke. Auf seinem Tisch war vom Salzstreuer, über Feuerzeuge und Kerzenleuchter bis hin zu Füllern und Kugelschreibern alles dabei. Seine Erzählungen sprühten nur so vor Ideenreichtum und Begeisterung. So verwende er beispielsweise auch Buntstifte und Erlenzapfen in seiner Holzverarbeitung. "Es gibt so viele Möglichkeiten und ich will alles gerne ausprobieren." Auch deswegen sei er ein Fan von Hobbykünstlermärkten. Er genieße den Austausch mit Gleichgesinnten und hole sich auch immer wieder neue Anregungen. Auf seinem YouTube-Kanal gibt der junge Drexler auch viele Einblicke in sein Handwerk.

Modern ist auch das Handwerk von Tobias Marwitz. Er stellt seine Ausstellungsstücke im 3D-Drucker her. Bis zu 52 Stunden dauert es, bis ein fertiges Kunstwerk entstehen kann und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Von Würfeltürmen, über bekannte Filmcharaktere, bis hin zu Gebrauchsgegenständen ist alles möglich. Die Deko für Weihnachten kommt bei der jungen Familie beispielsweise auch aus dem 3D-Drucker und sogar Plätzchenausstecher wurden schon gedruckt.

Marmelade, Liköre und Apfelbrot im Gersthofer Angebot

Luise Ostermeier hingegen ist ganz von der alten Schule. Aus dem eigenen Garten stellen sie mit ihrem Mann Marmeladen, Liköre und Apfelbrot her und das schon seit zehn Jahren. Qualität ist den beiden über 80-Jährigen dabei ganz besonders wichtig. So achten sie auf die frische der Zutaten und den Zuckergehalt. "Die Hälfte unseres Erlöses geht an das Kinderheim Pfennigparade nach München", erzählt Ostermeier. Ihnen ist es besonders wichtig, etwas zurückzugeben. Ganz im Sinne des Weihnachtsgeistes.

Der Markt war wohl für jung und alt, ebenso wie für neue und alte Handwerkskünste, ein voller Erfolg. Viele nutzten ihn, um sich mit Freunden zu treffen und gemeinsam durch die Stände zu schlendern. Die Organisatorinnen planen indessen bereits einen weiteren Markt im Frühjahr. Wenn also die Suche nach Ostergeschenken wieder losgeht, wie wäre es da nicht mit etwas Selbstgemachtem aus der Region?