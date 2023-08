Zu den Rasenkonzerten kommen wieder bekannte Bands und Sänger

Das Format der Rasenkonzerte wurde vom Gersthofer Kulturamtsteam ins Leben gerufen, um während der Corona-Pandemie Menschen Kultur anzubieten. Nun gibt's sie zum dritten Mal.

Als Konzerte und Kulturveranstaltungen während der Corona-Einschränkungen nicht in Hallen stattfinden durften, hatte das Gersthofer Kulturamtsteam die Idee, „Rasenkonzerte“ auf dem Freigelände von Naturfreunden und Alpenverein anzubieten und landete damit einen Riesenerfolg. Die mittlerweile dritte Auflage mit vier Konzerten für Erwachsene und einem bereits ausverkauften für Kinder ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Vier verschiedene Programme auf dem Gersthofer Freigelände

Vom Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. August, sind auf dem Areal an der Westendstraße jeweils ab 20 Uhr bekannte Interpreten mit Vorbands zu hören. Den Anfang macht Sängerin Stefanie Heinzmann mit einer Bilanz ihrer ersten 15 Erfolgsjahre, gefolgt von The Seer die ebenfalls ein Jubiläum feiern. Am Samstag macht Angelo Kelly mit seinem Musikerfreund Matthias Krauss auf seiner Mixtape Tour Station in Gersthofen. Am Sonntagabend sorgen dann die beiden Gruppen Folkshilfe & Pam Pam Ida und das Silberfischorchester für ein ganz spezielles Festival-Feeling. Pam P=am Ida fragt dabei: "Könnt Ihr feiern, als gäbe es Koa Moang?" Ich wünsche jedenfalls vier Festivalabende ohne Regen- und Gewitterschauer und viel Vergnügen!

Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.