Zug um Zug kämpft sich Timo aus Gersthofen ins Leben zurück

Plus Sein Schicksal bewegt viele Menschen: Wie es dem 15-jährigen Timo aus Gersthofen, der nach einem Sprung in den Pool querschnittsgelähmt ist, und seinem Umfeld geht.

Das Wohnzimmer im schmucken Reihen-Eckhaus im Wohngebiet am Gersthofer Ballonstartplatz ist voll mit Bildern, von denen Vater, Mutter und zwei blonde Jungs strahlen. Bilder einer glücklichen Familie, deren Leben sich von einer Sekunde auf die andere verändern sollte.

Pure Lebensfreude herrschte auch an diesem heißen Julitag. Mama Sabine saß auf der Terrasse, die Brüder Timo, 15, und Philipp, 13, tollten am Pool im Garten. Immer wieder sprangen die beiden hinein – bis Timo nicht mehr auftauchte. Der Teenager war ganz unglücklich am Grund des Pools aufgekommen, lag hilflos im Wasser. Zusammen mit einem Nachbarn konnten die Mutter und der Bruder Timo herausziehen und vor dem Ertrinken bewahren. Die Diagnose war niederschmetternd: Die oberen drei Halswirbel waren gequetscht, einer musste sogar durch ein Implantat ersetzt werden. Bedeutet: inkomplette Querschnittslähmung. Der 15-Jährige wurde ins künstliche Koma gesetzt, musste beatmet werden und wurde nach der Erstversorgung im Augsburger Uniklinikum mit dem Hubschrauber in die klinik nach Murnau verlegt.

