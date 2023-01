Gersthofen

12.01.2023

Zum 50. Jubiläum ist die Zukunft des Gersthofer Hallenbads ungewiss

Plus Generationen von Mädchen und Jungen lernten hier schon schwimmen. Jetzt feiert das Gersthofer Hallenbad an der Brucknerstraße 50. Geburtstag. Wie alles kam.

Von Karl-Heinz Wagner, Gerald Lindner

„Hinein in das nasse Vergnügen“ hieß die Aufforderung an alle ab dem 13. Januar 1973. An diesem Tag vor 50 Jahren gab sich bei der Einweihung der lang ersehnten neuen Sport- und Freizeiteinrichtung viel Prominenz die Ehre. Bis heute ist das Hallenbad an der Brucknerstraße und dem Nogent-Park in Betrieb, obwohl das Gebäude deutlich in die Jahre gekommen ist. Wie es weitergehen soll, ist bislang nicht entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

