Zum Geburtstag präsentieren Gersthofer Trachtler neue Gruppe

Nach langer Pause stellt der Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen in Batzenhofen einen großen Hoigarten auf die Beine. Gefeiert wird dabei auch.

Eine vier Tage lange Feier zum 100. Geburtstag mit einem großen Gaufest und Tausenden Besuchern stand vor zwei Jahren bereits in den Startlöchern, als pandemiebedingt alles abgesagt werden musste. Nun wollten die zahlreichen Gersthofer Trachtlerinnen und Trachtler endlich ihren Geburtstag nachfeiern. Dabei mussten sie allerdings neue Wege gehen.

Wegen des Ausfalls des tatsächlichen Jubiläums, sollte halt der 102. Geburtstag der Trachtler gefeiert werden, doch kein Festplatz und Bierzelt, das groß genug gewesen wäre, standen zur Verfügung. So entschloss sich kurzerhand das Vorstandsteam des Gersthofer Traditionsvereins, den 102. Geburtstag mit einem Hoigarten zu feiern und wich in die Mehrzweckhalle nach Batzenhofen aus.

Bei Gersthofer Trachtlern tanzt auch das Publikum

Heiß begehrt waren die Karten, sodass es nur noch wenige an der Abendkasse zu ergattern gab. Die Tanzlmusik der Trachtenkapelle Hirblingen spielte den ganzen Abend auf und so wurden neben den Tänzen und Schuhplattlern, die vorgeführt wurden, auch immer wieder Runden zum Mitmachen für alle angeboten. Doris Lang erklärte als Tanzleiterin kurz die Schrittfolgen und ergänzte, worauf es ankommt. „Genau das macht unseren Hoigarten so beliebt. Jeder kann sich an dem Abend einbringen und zum Beispiel einen Witz oder ein Lied vortragen“, so Armin Hoppmann, Leiter des Abendprogramms, bei dem Vorträge angemeldet werden konnten. „Unsere Gäste können mittanzen oder einfach einen gemütlichen Abend mit unseren bayerischen Schmankerln verbringen“, ergänzte die Vorsitzende Christine Pfiffner.

Zu späterer Stunde heizten die Gersthofer Goaßlschnalzer die Stimmung auf und der Patenverein aus Lechhausen überreichte ein Geburtstagsgeschenk. Armin Hoppmann stellte noch ein ganz besonderes Schmankerl vor, denn aus dem Verein hat sich zusätzlich noch eine neue Musikgruppe gebildet. Das Edelweiß Quintett gab als Premiere ein paar Stücke zum Besten. Den begeisterten Applaus sowie den Gesang der Besucherinnen und Besucher, dank ausliegender Liedtexte, genossen die fünf Musiker sehr. (AZ)



