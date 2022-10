Zur Gersthofer Kirchweih geht es diesmal auf die Alm

Sie ist zurück – und das mitten im Gersthofer Zentrum. Am Freitagabend wurde die Gersthofer Kirchweih eröffnet. Das wird beim Rathausplatz bis 16. Oktober geboten.

Nach dem Ende des Kulturfestivals Kulturina ist die Kirchweih das einzige verbliebene große Fest in Gersthofen. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist sie am Freitag zurückgekehrt. Am Abend stach Bürgermeister Michael Wörle zur Eröffnung der Kirchweih das erste Fass an. Ob Festwirt oder Standort – heuer gibt es einige Neuerungen. Aber es bleiben auch viele traditionelle Angebote erhalten.

Weil auf dem früheren Gersthofer Festplatz derzeit das neue Paul-Klee-Gymnasium gebaut wird und ein neues Festgelände nicht in Aussicht ist, zog die Kirchweih auf den Rathausplatz und in den Stadtpark um. Und für den Rathausplatz sagte Festwirt Thomas Kempter, dessen Familie seit vielen Jahren auf der Kirchweih war, ab. Kurzfristig sprang nun Helmut Wiedemann ein. Neuer Wirt, neues Konzept: Er bietet eine massive Almhütte mit Platz für rund 500 Gäste. Die Fahrgeschäfte und Stände zogen in den Stadtpark um. Dort gibts neben Crêpes auch Fahrgeschäfte wie einen Autoscooter.

Jeden Tag ist Programm in Gersthofen

Nun ist bis zum Sonntag, 16. Oktober, die Gersthofer Festalm wochentags ab 17 Uhr, Samstag ab 13 Uhr sowie Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Der Vergnügungsbereich im Stadtpark öffnet von Montag bis Samstag ab 13 Uhr sowie sonntags ab 11 Uhr. Folgendes Programm ist geboten: Am Samstag, 8. Oktober, bieten ab 15 Uhr die kürzliche erst gegründeten „Loamsiada“ Mundart-Sound mit Einflüssen aus Indie und Urban Brass. Ab 19 Uhr unterhält die „Franz-Schneider-Band“ die Festgäste. Der Sonntag, 9. Oktober, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und der „Musikkapelle Batzenhofen“. Gleichzeitig fahren die Schlepperfreunde Schmuttertal-Neusäß in Gersthofen auf bis 16 Uhr. Ab 18 Uhr läuft der Wochenendausklang mit den „Lechfeld Buam“.

Beim Oldie-Abend führt am Montag, 10. Oktober, ab 18 Uhr das Duo „Mensch Mayr“ quer durch die Jahrzehnte. Dienstag, 11. Oktober, ist der Tag der Vereine mit einer Vereinsolympiade und dem Trachtenverein Gersthofen. Ab 19 Uhr spielen Gersthofer Musiker zur Unterhaltung. Traditionell ist am Mittwoch, 12. Oktober, ein Kindernachmittag bis 18 Uhr. Geboten werden günstige Preise, Kinder-Schnitzeljagd mit tollen Gewinnen, kostenloses Basteln und Kinderschminken durch das Jugendzentrum. Um 19 Uhr schließt sich ein Italienischer Abend mit Weinen, Musik und Pizza an. Musikalische Unterhaltung durch „Passion Inklusiv“ gibts am Donnerstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr zum Tag der Betriebe.

So wird der Endspurt der Gersthofer Kirchweih

Am Freitag, 14. Oktober, startet ab 19 Uhr eine „Après-Ski-Party“ mit DJ Franky. Die Ricardos sorgen am Samstag, 15. Oktober, ab 18.30 Uhr für Partystimmung. Am Kirchweihsonntag, 16. Oktober, beginnt um 10 Uhr der Festgottesdienst in der Almhütte. Ein Weißwurst-Frühschoppen mit der „Stadtkapelle Gersthofen“ schließt sich an, begleitet von einer großen Oldtimer- und American-Car-Ausstellung rund um den Rathausplatz. Ab 19 Uhr spielt „Passion Inklusiv“. Das strahlende Finale der Festtage bildet um 20.30 Uhr ein großes Abschlussfeuerwerk.