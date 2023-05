Gersthofen

Zur Gnadenhochzeit gibt es einen Eintrag ins goldene Buch von Gersthofen

Seit 70 Jahren sind Anni und Josef Endres aus Gersthofen verheiratet. In Anwesenheit von Bürgermeister Michael Wörle durfte sich das Jubelpaar in das Goldene Buch der Stadt Gersthofen eintragen.

Plus Anni und Josef Endres aus Gersthofen sind seit 70 Jahren verheiratet. Zusammen mit anderen Jubelpaaren hat die Stadt nun nach der Corona-Pause wieder ein großes Fest ausgerichtet.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Feier für Jubelpaare, die seit vielen Jahrzehnten verheiratet sind, ist in Gersthofen schon lange ein fester und gern wahrgenommener Termin im Kalender der Stadt. Corona hatte allerdings auch hier einschneidend eingegriffen, sodass es nun eine ganz besonders große Feier in der Stadthalle gab. 87 Ehepaare, die in den Jahren 2020, 2021 und 2022 auf eine lange gemeinsame Zeit zurückblicken konnten und somit Anlass zu einer ganz besonderen Feier hatten, waren von Bürgermeister Michael Wörle zu einem gediegenen Festakt eingeladen worden. "Egal ob Sie nun 50, 60 oder sogar 70 Jahre verheiratet sind, dieses Fest ist etwas ganz Besonderes", sagte der Bürgermeister zu seinen Gästen, die sich im Vorfeld bereits ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatten.

Gefeiert wurden 47 Paare für ihre goldene Hochzeit (50 Jahre), 30 Paare für die diamantene Hochzeit (60 Jahre), neun Paare für ihre eiserne Hochzeit (65 Jahre) und ein Paar für 70 Jahre gemeinsamen Lebensweg: Die Gnadenhochzeit. "Sie alle blicken auf viele gemeinsame Jahrzehnte zurück. Auf eine Zeit, in der Ihre Partnerschaft gewachsen ist und Sie sich weiterentwickelt haben", sagte Wörle. Ehe bedeute, immer gemeinsam in eine Richtung zu blicken und zusammen einen Weg zu beschreiten. Für viele Paare sei nach dem Auszug der Kinder und dem Eintritt ins Rentenalter eine neue Zeit angebrochen. Und zwar die Zeit, um sich lang gehegte Wünsche zu erfüllen. "Solange Sie die Gesundheit begleitet, nutzen Sie jeden Augenblick, um Dinge zu tun, die Sie glücklich machen", riet Wörle.

