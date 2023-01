Zwischen Helau und Alaf – das macht den Fasching 2023 so besonders

Plus Wie groß ist die Faschingsstimmung im Augsburger Land? Ein Einzelhändler und ein Faschingsverein erzählen von ihren Saisonerwartungen.

Ob Helau, Alaf, Ahoi oder Wauwau – überall in Deutschland werden wieder Narrenrufe laut – so auch im Landkreis Augsburg. Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet, und der Fasching kann kommen. Die einzigen Masken, die dieses Jahr auf den Bällen ausgetragen werden, gehören zu den bunten Kostümen, und es kann endlich wieder sorglos das Zusammensein genossen und nach Herzenslust gefeiert werden. Doch wie steht es eigentlich um die Faschingsstimmung im Landkreis? Erwarten wir einen Fasching wie früher? Oder verspricht er sogar besser zu werden?