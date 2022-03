100 und 101 – zwei Gersthofer feiern besondere Geburtstage

Sie haben zehn Jahrzehnte erlebt: Eine Gersthofer Bürgerin und ein neu Zugezogener feierten ihre dreistelligen Geburtstage.

Menschen erreichen ein biblisches Alter: Gersthofens Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf gratulierte gleich zwei Senioren in Gersthofen zu einem hohen Geburtstag. Magdalena Schuster feierte im März ihren 100. Geburtstag und der Neu-Gersthofer Max Paul Frost beging seinen 101. Geburtstag. Beide leben noch nicht lange in der Stadt.

Reinhold Dempf besuchte die Geburtstagskinder persönlich, gratulierte im Namen der Stadt Gersthofen und überreichte eine kleine Aufmerksamkeit. Magdalena Schuster ist gebürtige Augsburgerin. Sie arbeitete viele Jahre in der Schuhfabrik Wessels und wohnte bis vor drei Jahren in der Fuggerstadt.

Reinhold Dempf, Zweiter Bürgermeister der Stadt Gersthofen, besuchte Magdalena Schuster persönlich, um ihr zum 100. Geburtstag zu gratulieren. Foto: Kai Schwarz/stadt Gersthofen

Hier versorgte sie sich allein, bis sie aus gesundheitlichen Gründen ein neues Zuhause suchen musste. Gefunden hat sie dies im Wohnbereich des AWO-Seniorenzentrums. In der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt sowie in der Stadt Gersthofen fühlt sich Magdalena Schuster sehr wohl – verriet sie Reinhold Dempf bei seinem Besuch.

Ge rsthofer Neubürger kommt ursprünglich aus Bonn

Der zweite Jubilar Max Paul Frost kommt ursprünglich aus Bonn. In der Rheinmetropole war er bis 1981 als Polizeibeamter tätig. Im Alter von 100 Jahren zog er mit seiner Frau, die Familie in Augsburg hat, nach Gersthofen und wohnt seitdem mit ihr im Johanniter-Quartier im Süden Gersthofens. Beim Besuch von Reinhold Dempf erzählte der 101-Jährige von seinem Leben in Bonn, seinem Werdegang bei der Polizei und warum es ihn im Alter von 100 Jahren noch in die Ballonstadt am Lech gezogen hat.

Dempf zeigte sich nach seiner Gratulationstour sehr beeindruckt von den Erzählungen und der Rüstigkeit der beiden Jubilare. (AZ)