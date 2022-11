Zwei Autos in Gersthofen und Biberbach werden beschädigt

In Gersthofen zersticht ein Unbekannter den Hinterreifen eines Autos, in Biberbach wird an einem Wagen die Spiegelhalterung abgebrochen.

Zwei Fahrzeuge sind in den vergangenen Tagen von Unbekannten beschädigt worden. Der eine Wagen stand in Gersthofen, der andere war in Biberbach geparkt.

In Gersthofen hatte der Täter an einem im Bereich der Schubertstraße auf Höhe der einstelligen Hausnummern abgestellten Auto den rechten Hinterreifen zerstochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ist der Vorfall im Zeitraum zwischen Samstagabend und Mittwochmorgen passiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Die Polizei Gersthofen sucht nach Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat dann in Biberbach ein Unbekannter an einem geparkten Auto die Spiegelhalterung abgebrochen und einen Schaden von etwa 200 Euro verursacht. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Zusamschneiderstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (AZ)