Zwei Autos in Gersthofen werden mutwillig beschädigt

Zwei in Gersthofen geparkte Autos wurden von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt. Die Täter sind noch nicht bekannt.

Böse Überraschung für zwei Autobesitzer in Gersthofen in der Weihnachtszeit: Die auf der Straße geparkten Wagen wurden von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom 21. bis 24. Dezember hatte ein Mann seinen Wagen auf dem Privatgelände eines Bekannten in der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen abgestellt. An Weihnachten erhielt er einen Anruf seines Bekannten, dass ein bislang unbekannter Täter den älteren roten Renault 4 ringsum durch Fußtritte beschädigt hat. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, teilt die Polizei mit.

Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt

Im zweiten Fall stellte ein Mann am Heiligen Abend sein Auto vor seinem Anwesen in der Marienstraße in Gersthofen ab. Am Tag darauf musste er feststellen, dass von einem unbekannten Täter die gesamte rechte Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Für beide Beschädigungen sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefon 0821/323-1810 zu melden. (kar)

