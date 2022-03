Zwei Autos stoßen in Gersthofen im Kreisverkehr zusammen

Ein 60-Jähriger fährt im Kreisverkehr an der Ludwig-Hermann-Straße/Bergstraße in Gersthofen. Ein anderer Autofahrer übersieht ihn jedoch beim Einbiegen.

Einen Unfall im Kreisverkehr an der Ludwig-Hermann-Straße/Bergstraße hat es Mittwoch in Gersthofen gegeben. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Nach Auskunft der Polizei befand sich gegen 16 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer bereits im Kreisverkehr. Ein 61-Jähriger, der ebenfalls in den Kreisel einfahren wollte, übersah allerdings den Wagen und nahm ihm die Vorfahrt. Beide Autos stießen daraufhin zusammen. (thia)