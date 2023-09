Zwei Einbrüche in einer Nacht in Gersthofen

Zwei Firmen werden zum Ziel von bislang noch unbekannten Einbrechern. Dabei entstand auch hoher Sachschaden.

Von zwei Einbrüchen berichtet die Polizei in Gersthofen. Zwischen Freitagabend, 22. und Samstagnachmittag, 23. September, hebelte der Täter ein Fenster an einem Gebäudekomplex in der Röntgenstraße in Gersthofen auf. Im Gebäude selbst öffnete der Unbekannte gewaltsam Büros von fünf Firrmen und durchsuchte diese. Er erbeutete Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereicliegen.

Im selben Zeitraum brach ein Unbekannter zwei Container am Alfred-Eckert-Weg auf. Der Täter durchsuchte die Räume und die darin befindlichen Schränke. Er musste jedoch ohne Beute abziehen. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. (jah)

