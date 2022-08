Zwei Frauen bestehlen einen 80-jährigen Rentner in Gersthofen

Ein 80-Jähriger sitzt in Gersthofen auf seiner Terrasse, als ihn zwei Frauen in ein Gespräch verwickeln. Während der Unterhaltung geht eine der Frauen ins Haus und klaut Geld.

Zwei Frauen haben einen 80-jährigen Rentner in Gersthofen bestohlen. Der Senior saß vergangenen Donnerstag auf seiner Terrasse in der Paul-Klee-Straße, als die Frauen das Grundstück betraten und ihn in ein Gespräch verwickelten.

Diebinnen waren in Gersthofen unterwegs und bestahlen einen Rentner

Eine der beiden Frauen betrat laut Polizei während der Unterhaltung kurz das Haus, bevor sie sich wieder verabschiedeten. Wenige Stunden später bemerkte der Rentner das Fehlen von rund 300 Euro Bargeld. Zu den Frauen ist nur bekannt, dass sie osteuropäisch aussahen. (thia)