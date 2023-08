Zwei Frauen stehlen Bettdecken aus Geschäft in Gersthofen

Auf frischer Tat ertappt ein Mitarbeiter eines Möbelmarkts in Gersthofen zwei Frauen beim Stehlen. Als er sie stellen möchte, kommt es zu Handgreiflichkeiten.

Auf frischer Tat beim Stehlen ertappt wurden am Montagnachmittag zwei Frauen in Gersthofen. Das berichtet die Polizei. Demnach bemerkte ein Mitarbeiter eines Möbelmarkts an der Otto-Hahn-Straße gegen 15 Uhr zwei Frauen, die mit großen Tüten das Geschäft verließen. Die, Ware, die sich darin befand, hatten sie zuvor nicht bezahlt, berichten die Beamten. Als der Mann die Diebinnen ansprach, warfen sie die Tüten weg und flüchteten. Der Mitarbeiter konnte eine der Frauen festhalten.

Ihre Komplizin kehrte daraufhin um und schlug dem Mann so fest gegen das Schienbein, dass dieser loslassen musste. Beide Frauen flohen anschließend in unbekannte Richtung, heißt es im Bericht der Polizei. Die Beamten konnten die Diebinnen bislang nicht auffinden. Die gestohlenen Bettdecken haben einen Wert von etwa 380 Euro. (kinp)