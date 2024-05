Zwei Gersthofer organisieren die Wallfahrt nach Altötting

Zu Fuß zu Gott beten: Seit Jahren findet zu Pfingsten eine große Wallfahrt nach Altötting statt. Zwei Gersthofer haben einen wesentlichen Anteil daran.

Zu Fuß zur berühmten Schwarzen Madonna: Rund 500 Pilger aus Aichach-Friedberg sowie dem Dachauer und Augsburger Land ziehen auch in diesem Jahr wieder an Pfingsten drei Tage lang bis nach Altötting. Auch in Gersthofen gibt's ein Organsisationsteam für diese aufwendige Veranstaltung.Start für die Pilgerabwanderung ist m Pfingstsamstag, 18. Mai, in der Baldhamer Kirche Maria Königin mit dem Friedberger Pallottinerpater Christoph Lentz.

„Wir fahren von Gersthofen mit mehreren Bussen und treffen uns am Bauernmarkt, um dann gemeinsam nach Baldham zu gehen“, erklärt Christina Neis, die, zusammen mit Rudolf Loder die Wallfahrt schon sein einigen Jahren auf der Gersthofer Seite organisiert. „Da kommen auch Münchner raus“, fügt Rudolf Loder hinzu. Die Wallfahrt dauert insgesamt von Samstag bis Montag. „Für Teilnehmer, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, wird am Montag eine Tagesfahrt angeboten, alle anderen bayerischen Grußßen marschierend betend bis zum Einmarsch in die Altöttinger Basillika.

Verschiedene Ziele werden angesteuert

Durch den Ebersberger Forst führt der Weg nach Ebersberg. Nach dem Mittagessen und der Nachmittagsbrotzeit in Forsting geht es über Edling nach Wasserburg am Inn, dem Ziel des ersten Tages. Am Pfingstsonntag geht es weiter nach Schnaitsee. Untergebracht werden die Wallfahrenden nach Angaben von Chrisitna Neis sowohl in Privathäusern als auch in Gasthstätten und Pensionen.

Am Pfingstmontag führt der Weg zunächst nach Heiligenstatt. Den Pfingstmontag lassen die Pilger dann im Kreszentiaheim in Altötting ausklingen, bevor es wieder nach Hause geht. „Wir hoffen, dass das Interesse so groß ist, dass es nicht bei 20 Leuten bleibt“, betonen Neis und Loder, die schon seit einigen Wochen intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt sind.“ Weitere Informationen, auch über noch freie Teilnehmerplätze, gibt, Chirstina Neis, Telefonnummer 0172/9347663, E-Mail cristina.neis@gmx.de