Zwei Moderatoren gehen echten Kriminalfällen auf den Grund

Sie gehen in ihrem Podcast spektakulären Kriminalfällen auf den Grund: Nun machen Jacquelinge Belle und Alexander Stevens in der Stadthalle Gersthofen Station. Wir verlosen Karten.

Nach vier Staffeln mit spannenden, skurrilen, tragischen und vor allem immer echten Kriminalfällen im Podcast kommen neue spektakuläre Fälle endlich live auf die Bühne. Die Bayern-3-Moderatorin Jacqueline Belle und Strafverteidiger Alexander Stevens gehen beim Abend „True Crime“ einer Frage nach: Gibt es den perfekten Mord? Für den Abend am Freitag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten.

Drei spannende Fälle, bei denen der Mörder nicht gefunden, verurteilt oder sogar der Falsche verurteilt wurde. Zusammen gehen sie dem brutalen Doppelmord von Koblenz nach. Einem Fall, bei dem bis heute Zweifel an der Verurteilung des richtigen Täters bestehen. Bei einem weiteren Fall mit vermeintlichem Suizid auf einem Kreuzfahrtschiff wird Alexander Stevens plötzlich mit dem Geständnis des mutmaßlichen Mörders konfrontiert, dennoch läuft dieser bis heute frei herum. Jacqueline Belle und Alexander Stevens sprechen auch über skurrile Fälle aus dem erfolgreichen Podcast.

Strafverteidiger berichtet in Gersthofen über Fälle

Alle Fälle haben eines gemein: Sie sind alle echt, genau so passiert und Alexander Stevens war als Strafverteidiger live dabei. Er berichtet aus der eigenen Perspektive, ordnet die Sachverhalte rechtlich ein und gibt Einblick in die Erfahrungen und Tricks des Strafverteidigers.

Präsentiert wird die Tour von Moderatorin Jacqueline Belle. Jacqueline Belle ist auch eine gefragte Synchronsprecherin für Blockbuster, Filme und Serien wie „Mission Impossible“, „Game of Thrones“ oder „Fast & Furious“. Ihr Herz schlägt fürs Sprechen und Moderieren. Alexander Stevens gehört laut Agentur zu Deutschlands bekanntesten Strafverteidigern und ist einem breiten Publikum auch als Bestsellerautor und TV-Anwalt bekannt. Seit über zehn Jahren vertritt er Mörder, Vergewaltiger, Bankräuber und sorgt mit seinen spektakulären Fällen immer wieder für bundesweites Aufsehen.

Für den Kriminalistenabend mit Alexander Stevens und Jacqueline Belle am Freitag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 25. Oktober, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Beruf von Alexander Stevens. (lig)

Karten für 37,40 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12 sowie online über Eventim.