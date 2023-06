Zwei neue Bademeister: Gerfriedswelle ab Juli wieder täglich geöffnet

Das Freibad in Gersthofen hat bald wieder täglich geöffnet. Aber auch wer eine Dauerkarte hat, kann nicht mehr mit einem sicheren Platz im Bad rechnen. Woran das liegt.

Gute Nachrichten für Freibad-Fans: Das größte Freibad im Augsburger Land, die Gerfriedswelle in Gersthofen, ist ab Juli wieder täglich geöffnet. Bislang bleibt das Bad immer mittwochs geschlossen. Der Grund: Wie in einigen anderen Freibädern der Region fehlte es an Personal. Nun hat die Stadt Gersthofen aber eine neue Bademeisterin und einen neuen Bademeister gefunden - und es kann wieder täglich gebadet werden. Eine Neuerung gibt es auch, was das Thema Dauerkarten angeht.

Freibad in Gersthofen: Einlass trotz Dauerkarte nicht mehr gesichert

Denn das Freibad ist offenbar so beliebt, dass es immer wieder überfüllt ist. Bislang durften alle, die eine Dauerkarten besitzen, immer ins Bad. Das gilt nun aber nicht mehr, teilt die Stadt mit. In einer Mitteilung dazu heißt es: "Um die Sicherheit der Badegäste und einen geregelten Betriebsablauf zu gewährleisten, werden wir die Vorgaben eines Gutachtens in Bezug auf die Besucherzahlen umsetzen." Bei rund 1500 Dauerkartenbesitzern könne keine Ausnahme zugelassen werden, da sonst schnell die zulässige Obergrenze überschritten werden könnte, erklärt Stefan Schlicker von den Stadtwerken Gersthofen. Wie viele Besucher gleichzeitig zugelassen werden, hängt von der Zahl der Mitarbeiter ab, die im Einsatz sind. "Maximal dürfen 2000 Gäste gleichzeitig herein", erklärte eine Sprecherin des Rathauses vor Kurzem.

Um den Gästen an Tagen mit hoher Auslastung schon vor der Abfahrt einen Überblick zu geben und eine unnötige Anreise zu vermeiden, hat sich die Gerfried-Ampel bewährt. Sie gibt Auskunft über die aktuelle Auslastung des Bades. Sie kann im Internet unter www.gersthofen.de/gerfried-ampel abgerufen werden.

Personalnot auch in anderen Freibädern in der Region

Auf das neue Personal, das aus anderen Städten in die Gersthofer Gerfriedswelle wechselte, dürften andere Badbetreiber im Augsburger Land neidisch sein. Denn es fehlt in etlichen Bädern momentan an Mitarbeitern. Das führt zum Beispiel im Freibad in Dinkelscherben dazu, dass das Bad mittwochs geschlossen bleiben muss. Nach wie vor bleibt auch das Freibad "Sunsplash" in Meitingen aus Personalmangel montags und dienstags geschlossen. Anders hätten die beiden Bademeister, der Rettungsschwimmer und die beiden Azubis die restliche Arbeitszeit nicht stemmen können. Schon jetzt muss dort die Wasserwacht aushelfen.

