Zwei neue Kommandanten führen jetzt die Feuerwehr Gersthofen

Plus Die Gersthofer Feuerwehr hat jetzt offiziell einen neuen Kommandanten. Warum die Neuwahl nötig war und was bei der Dienstversammlung noch geschah.

Einen neuen Kommandanten und seinen Stellvertreter hat die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen gewählt. Die Neuwahl wurde erforderlich, weil der langjährige Amtsinhaber Wolfgang Baumeister zum Jahresende von seiner Aufgabe zurückgetreten war. Doch im Zuge der Dienstversammlung gab es für die Kameraden noch Weiteres zu erledigen.