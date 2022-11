Zwei Schüler prügeln sich im Stadtpark in Gersthofen

Ein 15-Jähriger geht in Gersthofen mit den Fäusten auf seinen 16-jährigen Mitschüler los. Mutig geht eine ältere Frau dazwischen. Nun sucht die Polizei sie als Zeugin.

Zwei Jugendliche haben sich am Donnerstag in Gersthofen im Stadtpark geprügelt. Ein 15-Jähriger griff laut Polizei einen 16-jährigen Mitschüler von hinten an und schlug diesem mehrfach mit der Faust ins Gesicht und Oberkörper.

Eine ältere Frau zeigte jedoch Zivilcourage und ging mutig dazwischen. Der jugendliche Täter ließ daraufhin von seinem Opfer ab und rannte weg. Passiert ist die Schlägerei im Zeitraum zwischen 13.30 und 16.45 Uhr. Die Polizei Gersthofen sucht jetzt die unbekannte Zeugin zur Klärung des Sachverhalts. Sie soll sich bei der Inspektion in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (thia)