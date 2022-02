Zwei Unfälle in 15 Minuten: Großer Schaden auf der B2 bei Gersthofen

Binnen einer Viertelstunde kommt es an der B2-Ausfahrt Bergstraße bei Gersthofen zu zwei Auffahrunfällen. Der Schaden ist groß.

Zwei Auffahrunfälle innerhalb einer Viertelstunde hat es am Donnerstag auf der B2 auf Höhe der Ausfahrt Bergstraße bei Gersthofen gegeben. In beiden Fällen waren Autofahrer aus Unachtsamkeit in das Fahrzeugheck des Vordermannes gekracht.

Der erste Unfall passierte gegen 16.30 Uhr. Ein 37-Jähriger war so heftig auf den 41-jährigen Vordermann aufgefahren, dass laut Polizei ein Schaden von rund 8000 Euro entstand. 15 Minuten später fuhr ein 69-Jähriger aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug eines 21-Jährigen auf. Dabei zog sich der Senior ein Schleudertrauma zu. Der Gesamtschaden beträgt hier etwa 6000 Euro. (thia)